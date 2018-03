6 lucruri extrem de interesante pe care nu le ştiai despre zona ta intimă 1. Vaginul este usor acid: PH-ul vaginului este de aproximativ 4.5 (valoarea lui se invarte in intervalul 3.8- 4.5). Lichidul seminal, pe de alta parte, este bazic cu un pH de aproximativ 8. Partidele de amor indelungate pot afecta pH-ul vaginului, ajucandu-se chiar la instalearea unor infectiii cum ar fi vaginoza bacteriana. Sa nu intelegeti ca va sfatuim sa va limitati activitatea intima, dar este recomandat sa urinati intre partidele intime pentru a reduce riscul de infectii. De asemenea, aveti grija la ce produse de igiena intima folositi intrucat acestea pot afecta pH-ul vaginului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

