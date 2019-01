Stiri pe aceeasi tema

- Factorii care contribuie la degradarea sanatatii dintilor in timpul sarcinii: Esti mai obosita ca de obicei si s-ar putea ca atat rutina matinala (daca mai ai si greturi matinale, lucrurile se complica, fiindca multe femei insarcinate au marturisit ca uneori simpla spalare a dintilor le poate…

- Aproape 100.000 de copii romani traiesc fara unul dintre parinti, efectele negative ale migratiei masive din ultimii ani lasand urme adanci asupra dezvoltarii emotionale si sociale a micutilor: sunt depresivi, dezinteresati de scoala si la risc sa consume droguri sau alcool de la varste fragede.

- Un elev din Bocsa, Caras-Severin, s-a prezentat cu o grenada la scoala. Da, o grenada adevarata, veche de zeci de ani. Imediat s-a dat alarma si la fata locului s-a deplasat atat un echipaj de poliție cat și unul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Un baiat în vârsta de noua ani a scapat ca prin minune cu viata dupa ce un vecin baut l-a lovit accidental, cu sapa, în cap. Totul s-a întâmplat în localitatea Apahida, localitate din zona metropolitana a Clujului. Potrivit Gazeta de Cluj, în…

- Ea are grija de parintii sai, grav bolnavi. Mama a fost diagnosticata cu cancer pulmonar si dupa ce a stat o perioada in spital a fost externata, iar medicii i-au spus ca mai are foarte putin timp de trait. De asemenea, tatal fetei sufera de TBC in stadiul terminal. Andreea mai are si un frate de care…

- Fenomenul bullying-ului (atunci cand copiii sunt umiliți, agresați fizic sau verbal, in mod repetat de catre colegii lor) este prezent in școli, chiar daca de multe ori este ținut sub tacere. De data aceasta a ieșit la iveala… In urma cu aproximativ doua saptamani, un elev de clasa a…

- Relatia lui Meghan Markle cu membrii familiei sale din America a fost intens discutata de presa din intreaga lume, asa ca toate ziarele internationale sunt atente la reactia acestora la aflarea vestii ca ducesa e insarcinata.