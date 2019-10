6 din 10 dezvoltatori apreciaza ca preturile locuintelor vor creste in urmatorul an 60% dintre dezvoltatori se asteapta la cresteri de pana in 10% a pretului pe mp in urmatorul an. Pe de alta parte, circa 30% dintre acestia considera ca preturile vor stagna in acelasi interval, iar 10% sunt de parere ca vor scadea.



Cifrele sunt rezultatele unui studiu desfasurat de Imobiliarium, expozitia imobiliara cu cel mai mare numar de dezvoltatori - expozanti, ia rraspunsurile au fost oferite de toti dezvoltatorii care vor fi prezenti la targul de la Baneasa, din 11-13 octombrie.



Potrivit acestora, cele mai mari impedimente intalnite de la lansarea in Romania au fost,…

