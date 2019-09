Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie a trait emoții mari miercurea aceasta. Vedeta l-a insoțit pe fiul ei cel mare, Maddox, la facultate. Maddox va sta in Coreea de Sud pentru urmatoarea perioada de timp. Va studia biochimia la Universitatea Yonsei, din Coreea de Sud. Celebra sa mama l-a insoțit la in Coreea de Sud. Acesta…

- Maddox, fiul cel mare al Angelinei Jolie și Brad Pitt a decis sa se mute in Coreea de Sud. Acesta va studia biotehnologie la Universitatea Yonsei, incepand din aceasta toamna. Potrivit revistei People , Maddox Jolie-Pitt, in varsta de 18 ani, a ales sa urmeze cursurile Universitații Yonsei, aceasta…

- Actorul Simon Yam din Hong Kong a fost injunghiat sambata, in timpul unui eveniment organizat in China, potrivit presei oficiale chineze. O inregistrare video postata pe platforma media Weibo arata cum un barbat imbracat cu o vesta inchisa la culoare s-a urcat pe scena și l-a atacat pe actor cu un cuțit.…

- Astfel aflam ca pretul mediu al apartamentelor în Cluj-Napoca a crescut în anul 2018 cu 8% fata de anul 2017, iar în primele cinci luni ale acestui an, cresterea a fost cu 3,6% fata de sfârsitul lui 2018. În cadrul ghidului se ofera numeroase alte informații,…

- Jim Carrey este unul dintre cei mai populari actori de la Hollywood și are numeroși fani peste tot in lume. Deși este foarte sociabil, actorul nu face niciodata poze cu admiratorii. Care este motivul. Jim Carrey a marturisit intr-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter faptul ca nu ii…

- Binecunoscutul rapper Wisin a avut parte de un incident neplacut in timpul unui concert pe care l-a susținut in Texas. Incidentul a avut loc la sfarșitul concertului pe care Wisin l-a susținut in San Antonio, Texas. Chiar in momentul in care artistul se pregatea sa-și ia la revedere de la public, a…