Stiri pe aceeasi tema

- Editura Humanitas va invita marți, 13 martie, ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu, la lansarea volumului „Parlamentul in pribegie.1916–1918. Amintiri, note și impresii“ de Grigore Procopiu, senator și avocat, membru in parlamentul care a votat, in vara lui 1917, pentru reforma agrara și…

- Apoi, a spus ca va profita de ocazie pentru a solicita un vot de incredere pentru continuarea glorioasei misii de presedinte al celui mai mare partid din Romania. Cu titlu de „soparle” au fost lansate zvonuri privind definirea unei noi strategii, avand ca „fir rosu” o distantare treptata a PSD de…

- Veste extraordinara pentru salariati. Celebra ordonanta care modifica sporurile pentru medici si politisti a fost adoptata. Politistii si jandarmii vor primi bani in plus pentru orele suplimentare, iar cadrele medicale vor primi bani conform grilei din 2022. Au fost 175 de…

- Mi s-a facut brusc un dor nebun sa citesc... Internetul este astazi acea sursa de informatie de care nu ne mai putem lipsi. In curand insa, va deveni mai mult decat o sursa de informatie, va deveni mediul prin care achizitionam toate bunurile si produsele de care avem nevoie.

- Parlamentul a respins joi initiativa legislativa a Presedintelui, care prevede interzicerea explorarii si exploatarii in Moldova a gazelor de sist prin executarea de foraje. Initiativa a fost votata de mai putin de jumatate din cei 80 de deputati prezenti la sedinta. Potrivit agentiei INFOTAG, proiectul…

- Ion Creanga (n. 1 martie 1837, Humulești; d. 31 decembrie 1889, Iași) a fost un scriitor roman. Recunoscut datorita maiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, Ion Creanga este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii romane mai ales datorita operei sale autobiografice Amintiri din…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a aratat mirat de faptul ca ar trebui sa dea vreo explicatie referitoare la revocarea din functie a procurorului sef al DNA la intalnirea pe care o va avea joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, argumentand ca Parlamentul…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Chirtoaca, mustrat de Candu: Sa-și ceara iertare in fața chișinauienilor! Igor Dodon le-a conferit distinctii de stat veteranilor fortelor armate. Parlamentul a revotat o lege intoarsa de Dodon. Discuții aprinse la Parlament,…

- Parlamentul, in ședința de astazi, a menținut votul exprimat anterior pentru executarea unor activitati necalificate, cu caracter ocazional, desfasurate de zilieri, remisa spre reexaminare de șeful statului, noteaza Noi.md. Potrivit noii legi, un lucrator zilier poate desfașura activitați pentru acelasi…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie...

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Veste buna pentru elevii care pica examenele de bacalaureat Demisii la CSJ și CSM Numarul localitaților care condamna unionismul a ajuns la 217 UPDATE. Parlamentul confirma demisia Directorului SIS Permisele de conducere obținute…

- Romania va interzice introducerea pe piata nationala, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, iar incepand cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializarii acestora.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in…

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik. Jurnalista, Angela Gonța, cea de-a doua soție a ex-premierului Vladimir Filat condamnat pentru corupție la 9 ani de închisoare, dezvaluie ca a suferit mult în urma desparțirii de fostul sau soț. © Sputnik/ Rodion ProcaGonta divorteaza de Filat: cum comenteaza…

- Birourile permanente reunite ale celor doua Camere au decis, joi, sa convoace plenul comun martea viitoare, la ora 14.00, pentru a se pronunta prin vot asupra proiectului de hotarare de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului SPP. Liberalii au subliniat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. El a sustinut ca, in 2009, Mircea Geoana…

- Redacția NOI.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Fracțiunea PD are un nou deputat Voronin, revoltat de propunerea democraților Parlamentul a adoptat o declarație de condamnare a atacurilor Federației Ruse Cum califica Dodon Declarația antirusa adoptata de Parlament Vasile Chirtoca:…

- „Initiativa mea spune ca acum, la 18 ani, cand se reinnoieste buletinul odata cu acesta, cei de la Evidenta Populatiei sa ofere tinerilor si un exemplar al Constitutiei si o brosura care sa explice cateva principii de baza: principiul separatiei puterilor in stat, sa explice pe intelesul tuturor…

- In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier…

- Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.…

- O supravietuitoare a Holocaustului Anita Lasker-Wallfisch a avertiat miercuri cu privire la reaparitia antisemitismului in Germania, intr-un discurs in Camera Deputatilor, in care au mandate, incepand din 2017, alesi de extrema dreapta, relateaza AFP:”Ce scandal ca scoli evreiesti, chiar gradinite…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca procurorii DNA iși fac treaba, indiferent de presiuni, ca desi au fost probleme cu unii procurori DNA, dar impotriva carora s-au luat masurile de rigoare. Kovesi a mai accentuat ca instituția pe care o conduce…

- PSD și ALDE i-au convocat duminica in ședința pe miniștrii actuali și pe cei propuși pentru a face parte din guvernul Dancila , pentru a discuta despre programul de guvernare si prioritatile legislative ale sesiunii parlamentare urmatoare. Ședința, care are loc cu o zi inainte de votul de luni,…

- Cancelarul german Angela Merkel a denuntat sâmbata, cu ocazia Zilei de comemorare a victimelor Holocaustului, resurgenta antisemitismului în tara sa, transmite AFP. Este mai necesar ca oricând sa ne aducem aminte de milioanele de victime ale Shoah, pentru ca „antisemitismul,…

- Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de Boiko Borisov a fost sustinuta de 103 dintre cei 240 de parlamentari, in timp ce 131 de membri ai legislativului bulgar au votat contra motiunii. Citeste si Parlamentul de la Sofia a votat legile anticoruptie. Bulgaria va…

- Luni, de la ora 16.00, se va desfașura ședinta Comitetului Executiv National al PSD pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre ministrii Cabinetului Tudose, printre care Marcel Ciolacu si Marius Nica,…

- Filmul va fi lansat astazi in cinematografele din Romania și este cel mai recent film semnat de Constantin Popescu (cunoscut pentru filme precum “Portretul luptatorului la tinerețe”, “Principii de viața” sau scurtmetrajul „Porcul” din „Amintiri din epoca de aur”).

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian. "Un om politic, în ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin…

- Poate va întrebati ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Printre "realizarile" actualului europarlamentar se numara sustinerea Ordonanței 13 în Parlamentul de la Bruxelles sau gafa dintr-un interviu în

- „A fost un simulacru de gala și nu vorbesc in numele subprefectului Daniela Lozneanu, ci in numele omului Daniela Lozneanu, care a participat la o activitate și care spera sa se transpuna intr-o alt ...

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi prezentat in competiția Voices a Festivalului Internațional de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie. Pororoca va…

- Ziua de luni (prima a turneului de la Melbourne) a venit cu rezultate surprinzatoare la simplu masculin, tabloul de concurs fiind deja parasit de o parte a favoritilor. Vor pleca devreme acasa nume importante: John Isner, Kevin Anderson, Lucas Pouille si Jack Sock. Intra in material pentru a vedea rezultatele…

- Nici n-a inceput bine anul 2018 ca scandalul a reinceput in forța in guvernul Romaniei. Profitand de declanșarea scandalului polițistului pedofil Eugen Stan, premierul Romaniei Tudose – SRI cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan pe motiv ca este mincinoasa. N-are rost sa intram in jocul cine…

- Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, racire Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile…

- Se intampla si pe la case mari. Proprietarul unei masini de lux marca Mercedes-Benz a avut o pana de cauciuc pe strada Vasile Alecsandri din capitala. Pana a rezolvat problema a lasat coupeul ridicat pe un cric si fara o roata.

- Miniștrii desemnați vor depune miercuri, 10 ianuarie, juramântul de învestire. Decretele urmeaza sa fie semnate de catre șeful legislativului, Andrian Candu, care exercita interimatul funcției de președinte al țarii. Andrian Candu va promulga și Legea pentru modificarea și completarea…

- RUSINICA… Comisarul Sergiu Anton Nicolae, seful Serviciului Rutier din cadrul Politiei Vaslui, a calcat pe bec. Sau, mai bine zis, pe trecerea de pietoni. Ilegal! Ca sa fim intelesi, a parcat neregulamentar, chiar pe trecerea de pietoni din fata Inspectoratului Judetean de Politie. Cunoscandu-l ca un…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Parlamentul israelian a adoptat marti un proiect de lege ce vizeaza sa complice trecerea sub suveranitate palestiniana a unor zone din Ierusalim in cadrul unui viitor acord de pace, relateaza AFP. Textul, aprobat cu 64 de voturi ''pentru'' si 51 ''impotriva'',…

- Coaliția parlamentara majoritara PSD-ALDE intenționeaza sa modifice Codul Penal și Codul de Procedura Penala astfel incat sa le puna in acord cu deciziile CCR, hotararile CEDO și directivele europene despre prezumția la nevinovație. Dragnea și Tariceanu nu vor convoca Parlamentul in regim de urgența…

- Suntem constienti de faptul ca oferta fotbalistica din perioada sarbatorilor nu este una impresionanta, insa nu dezarmam. Analizand impreuna cu maxima atentie evenimentele prezente pe lista, avem posibilitatea de a continua parcursul pe un trend ascendent. De asemenea, completam oferta de pariuri a…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind apararea impotriva incendiilor, cunoscut si ca „Legea Colectiv“, care prevede obligatia amplasarii de panouri de instiintare in cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu.

- Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, este anchetat de autoritatile spaniole pentru implicarea în actiunile vizând declararea independentei regiunii Catalonia, în vara acestui an, informeaza presa iberica. Politia spaniola a dat publicitatii joi…

- Ne apropiem de finalul anului calendaristic, iar o parte dintre cele mai importante campionate ale Europei vor lua pauza. Nu este si cazul Premier League, Serie A, sau La Liga, care vor continua sa ne incante zi de zi cu dispute de cea mai inalta calitate.A

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". "Va pot spune ca nu sunt multumit. Am spus si la Senat acest…

- HOROSCOP BERBEC Esti foarte bine ancorat in realitate si vezi lucrurile foarte clar. Se vede ca te-ai maturizat, ca viata te-a invatat multe, ca stii mai bine pe ce te bazezi. Alegerile pe care le faci se bazeaza, pe de o parte, pe experienta deja acumulata care a devenit fundamentul…

- Regele Mihai va fi inmormantat sambata, la Curtea de Argeș, langa Regina Ana. Iata programul transmis AMPRESS de Casa Regala: Ora 10.05. Sala Tronului – Reprezentanții cultelor religioase aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. Ora 10.10 – 10.21. Sala Tronului – Garda la catafalc a membrilor Casei Majestatii…

- Ex-subprefectul ALDE-ist Bogdan Abalași e exemplul tipic de mic parvenit politic. A inceput ca baiat de milițian ajuns baiat de curte al jupinului Ion Solcanu. Apoi, cind mediocrul senator a parasit șefia județeana a PSD, iar la ciolan a venit haita primarului Nichita, rotofeiul Abalași a schimbat barca…

- Autor: ANDO [Nimic. 10 lei] Galerie: View the full image Revolutia fiscala View the full image Revolutia fiscala Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Ionuț Mișa

- ILAR… Situatie incredibila la Lunca Banului. Politistii din comuna l-au pus pe un barbat sa le spele masina de serviciu. Si nu oriunde, ci in camp, langa o cismea, probabil ca sa nu le vada vreo cineva tarasenia. Nu prea au avut noroc in acest sens, caci cateva persoane care treceau in acel moment prin…