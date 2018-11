6 beneficii ale cremei de noapte Crema de noapte are numeroase proprietați, iar daca pana acum nu o foloseai, este momentul sa o incluzi in rutina ta de ingrijire. Iata cele mai importante motive: 1. Crema de noapte ofera hidratare parților uscate din fața ta Sigur ai zone mai uscate ale pielii și pentru acestea este bine sa folosești mereu o crema hidratanta. Folosind un astfel de produs noaptea, te asiguri ca dai timp pielii tale pentru a se regenera. 2. Iți calmeaza pielea Daca folosești seara și geluri de curațare (este indicat dupa procesul de demachiere), tenul tau va fi puțin iritat, așadar o crema hidratanta il va ajuta,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

