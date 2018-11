6 alimente care cresc nivelul dopaminei din creier. De-acum vei fi tot timpul fericit! Persoanele cu un nivel scazut de dopamina se confrunta, adesea, cu lipsa de speranta, se simt fara valoare. Ele nu pot gestiona stresul, se izoleaza de ceilalti. Mai mult, au ganduri negre si se distrug singure. Sunt usor de distras, nu se pot concentra si au mari dificultati sa duca la bun sfarsit o sarcina. Stilul de viata care te lasa fara dopamina Stilul de viata care te lasa fara Dopamina este implicata in modolarea starii de spirit, a atentie si a abilitati de invatare. S-a demonstrat in laborator faptul ca animalele vor alege dopamina in defavoarea mancarii si apei. Chiar daca pana la urma asta le cauzeaza moartea. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile stiintifice au aratat ca acest suc poate induce o stare de bine si te protejeaza cu adevarat de orice problema de sanatate, mai ales in aceasta perioada a anului. Dupa doar 7 zile de "tratament" te vei simti mult mai bine.... Ingredientele ce compun amestecul se gasesc destul…

- Vitamina K2 ajuta la formarea oaselor, stimuland incorporarea calciului in tesutul osos și protejeaza vasele de sange. Iata in ce alimente gasești aceasta vitamina, scrie realitatea.net.Vitamina K are functii extrem de importante in organismul uman.

- Vitamina K2 ajuta la formarea oaselor, stimulând încorporarea calciului în tesutul osos și protejeaza vasele de sânge. Iata în ce alimente gasești aceasta vitamina!

- Mai multe produse alimentare care pot fi contaminate cu bacteria Listeria au fost retrase de pe rafturile Carrefour, iar compania le cere consumatorilor sa distruga produsul sau sa il aduca inapoi in magazin, urmand sa fie despagubiți. Este vorba despre: "SALATA CU ICRE DE CRAP ȘI CEAPA…

- Ciocolata neagra poate mentine flexibilitatea vaselor de sange si, astfel, poate reduce riscul de hipertensiune arteriala. Cacaoa are acest efect profilactic, datorita flavonoidelor pe care le...

- Kilogramele in plus reprezinta o problema cu care se confrunta foarte multe persoane. Cand dietele și exercițiile fizice nu mai dau rezultate, se apeleaza, cel mai adesea, la metode rapide de slabit precum infometarea, operația de micșorare a stomacului sau montarea de balon gastric. Insa nu intotdeauna…

- "Aceasta nu este doar o problema strict româneasca, multe tari se confrunta cu pesta porcina, dar identificarea cazurilor a crescut în ultimele luni. Încercam sa vedem cum putem face mai mult în România, pentru a ne asigura ca este detectata boala si cum putem limita…