Dupa ce primul lor mare concert de la Arenele Romane a stabilit un record absolut pentru o trupa romaneasca, fiind sold out la scurt timp de la punerea in vanzare a biletelor, 5GANG lanseza acum, la cererea fanilor, al doilea show. Așa se face ca pe 1 iunie 2019, la Arenele Romane, fanii 5GANG vor avea parte de doua show-uri in 24 de ore, Powered by Virgin Radio. Cel de-al doilea concert anunțat astazi se va desfașura inaintea celui sold out de la ora 19.00, iar biletele sunt acum disponibile pe https://bilete.5gang.ro/ . Numarul 1 in trending YouTube cu fiecare lansare, record de vizualizari,…