5G și vizita lui Iohannis la Casa Albă. Remus Borza: Să câștige și România și SUA! - video Iata analiza lui Remus Borza: „Vizita președintelui Klaus Iohannis in SUA nu este una istorica. Sa nu ne imbatam cu apa rece, nu a fost o vizita de stat, ci una de lucru. Pentru Iohannis, candidat la alegerile prezidențiale, in schimb, este o lovitura de imagine. In continuare, eu raman fanul lui Trump, nu am ce sa ii reproșez. Știe foarte bine care este interesul SUA și acționeaza in consecința. Iohannis s-a dus la Casa Alba cu cateva cerințe, insa nu a obținut nimic. Presedintele american a fost intrebat ce se intampla cu ridicarea vizelor, dar a evitat sa dea un raspuns clar cu privire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

