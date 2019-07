59 de directori numiți, în școlile arădene „Detașate in interesul invațamantului” vor fi 59 de cadre didactice, pe tot atatea posturi de conducere ale unitaților școlare din județul nostru. 45 de posturi de director și altele 14 de director adjunct vor fi, in continuare, ocupate prin numire, pana la organizarea urmatorului concurs. Conform unei note a Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene au timp pana pe 20 august sa organizeze toate activitațile privind numirea, „prin detașare in interesul invațamantului”, in funcțiile vacante sau temporar vacante de director ori director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

