57.000 elevi și preșcolari din Argeș primesc in acest an școlar produse lactate, de panificație și fructe. Fiecare elev prezent la cursuri va primi un produs lactat/zi și un produs de panificație/zi, pentru zilele de scoala, nu si pe perioada vacantelor scolare sau a altor zile declarate prin lege ca fiind zile nelucratoare sau in care se organizeaza activitati in afara unitații școlare sau cercuri pedagogice. Astfel, 57.000 elevi din invațamantul primar și gimnazial de stat și privat acreditat, precum și copii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore vor primi…