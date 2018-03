Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina Primariei Carei nu apare informarea despre sedinta de azi dar apare o informare pe pagina consilierului personal al primarului. Nu e pacat domnilor din conducerea primariei sa neglijati informarea prompta si pe pagina oficiala a Primariei Carei? Inainte de face comentarii va rugam sa urmariti…

- O lege care a intrat in vigoare in 2008 nu este respectata inca desi suntem in martie 2018. Este vorba despre Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_spatii_verzi.php Cititi articolele 16 si 17…

- Priviti cati arbori se pregateste sa taie Primaria Carei! Doar 119…. O nimica toata…Doar ca la APM nu aceste este numarul pentru care a fost ceruta aprobarea! Oare de ce nu a facut publica intentia onor Primaria Carei? Priviti Procesul Verbal de instituire a Fortei Majore in parcul dendrologic Carei…

- O ocheada pe pagina de Facebook a Primariei Carei scoate in evidenta faptul ca nu mai exista corectura la textele postate. Cica un barbat ,,se rula,, cu autoturismul, inarmat cu un cutit de care il flutura pe geam. Foame mare la scribul din Primarie de acum 10 ore….,,trei barbati au escalad,, un…

- Buletin de Carei solicita UATM Carei adica Primariei Carei sa faca publica, pe site-ul sau oficial, conform LEGII, Strategia de achiziții publice care lipseste din anul 2014 incoace. Deoarece este vorba despre BANI PUBLICI, despre modul lor de cheltuire. Potrivit HG 395 din 2016, la art.12, alin(6)…

- Joi, 15.03.2017, ora 12.00 va avea loc sedinta Comisiei nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului din cadrul Consiliului Local Constanta.64 de proiecte de hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei.In sectiunea "Documente"…

- Buletin de Carei solicita conducerii Primariei Carei sa ia masuri pentru actualizarea site-ului oficial al sau. Pe www.municipiulcarei.ro apar Sectiuni intregi unde singura informatie oferita este...Aceasta categorie este goala! E vorba de Subregistrul datoriei publice, de Acte si probleme, Raport…

- MAREA ASFALTARE trambitata pe toate canalele de presa de casa din Primaria Carei da RATEURI. Dupa ce o mare portiune de la Calea Mihai Viteazu a trebuit refacuta acum au aparut gropi pe portiunea din intersectia strada 1 Decembrie 1918 cu strada Somes. Buletin de Carei P.S. Buletin de Carei propune…

- Primarul a convocat astazi consilierii careieni pentru o sedinta extraordinara. Printre proiectele care necesitau aprobare urgenta a figurat si cel de aprobare a fondurilor nerambursabile pentru Culte religioase, Asistenta sociala, Educatie , Cultura si sport. Propunerea Primariei Carei a fost urmatoarea…

- Cel care il insoteste pe consilierul Szasz la procesele pe care le are la diverse instante il sustine si in mediul online. Triada de presa din jurul primarului Kovacs se dezlantuie doar impotriva celor care prezinta date concrete din activitatea Primariei Carei de unde de fapt sunt platiti si ei sub…

- Sfidarea careienilor de catre Primarie nu se reduce doar la neinformarea lor privind modul de administrare a banului public ci si la lipsa de informare in timp util privind data la care au loc sedintele publice ale Consiliului Local. Astazi, 13 martie 2018, de la ora 13,00 primarul a convocat o sedinta…

- Luni, 12 martie 2018, de la ora 13,00, a fost convocata o Sedinta extraordinara a Consiliului Local Carei. Ordinea de zi cuprinde 5 proiecte de hotarari. Biroul Patrimoniu si administrarea domeniului public, agricol si privat propune o serie de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru…

- Locuitori de pe strada Uzinei au solicitat Buletin de Carei date despre lucrarile care au loc pe trotuarele lor. In aceasta perioada o firma din Cluj Napoca efectueaza lucrari de introducere a unor cabluri electrice in municipiu. Potrivit datelor oferite de Rakovki Francisc de la serviciul Tehnic…

- La o zi de la anuntul Primariei Carei de demarare a lucrarilor de asfaltate, acestea s-au oprit. Asa au fost plombate gropile in cursul zilei de ieri, cu mixtura asfaltica la rece. Poate cineva si-a dat seama cineva de la sectorul Drumuri din Primarie ca e mai bine sa efectueze plombarile in alte conditii…

- Tema amenajarii centurii de est a municipiului Buzau a redevenit de actualitate, zilele trecute, atunci cand presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, fost vicepremier in Guvernul Tudose, a anuntat ca Ministerul Transporturilor a demarat licitatia pentru studiul de fezabilitate al proiectului.

- Desi afara e soare in toata regula cum se spune, unii scribi nu vor nicicum sa lase scaunul caldut din Primarie pentru a se scobora in mijlocul evenimentelor daca tot posteaza informatii oficiale despre ele, evident postarile fiind platite. Priviti informatiile seci de pe pagina Primariei Carei. Nici…

- Spitalul regional din Cluj. Studiul de fezabilitate, gata la sfarsitul anului + Banii UE nu au fost pierduti Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, la sfarsitul acestui an, vor fi incheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale care se vor construi la Iasi, Cluj si…

- Sugeram presei de casa din primarie sa lase deoparte ipocrizia si sa recunoasca faptul ca primarul Kovacs se declara in toate mediile pe care le frecventeaza ca fiind ungur. Pana si la emisiunile televizate la care participa. De unde atunci acest deranj si haituire a unui preot ortodox care spune acelasi…

- Compania CFR S.A. scos la licitatie studiul de fezabilitate necesar modernizarii liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroportul International Henri Coanda, cu o valoare totala estimata a contractului de circa...

- Intre doua articole despre activitatea parlamentarilor UDMR din judetul Satu Mare care nu s-au exprimat in limba romana la Carei la dezvelirea grupului statuar din data de 18 noiembrie 2017, consilierul primarului Kovacs lauda un articol al Buletin de Carei. Evident ca este unul in care apar imagini…

- Ce poate fi mai convenabil pentru ascunderea ilegalitatilor din Primaria Carei decat un anunt pescuit de la comentarii? Baietii veseli din Primarie au lasat deoparte odele si omagiile la adresa conducatorului lor iubit si au trecut de la informarile despre Jobikk la Noua Dreapta. Pe blogurile lor…

- In municipiul Carei si-au deschis pana in prezent birou parlamentar pentru audiente senatorul Turos Lorand si deputatul Erdei D. Istvan , ambii de la UDMR Satu Mare. Niciunul dintre parlamentarii romani din judetul Satu Mare nu are cabinet la Carei. Romanii din zona Carei care doresc sa ia legatura…

- Campanie pentru protejarea spatiilor verzi de pe domeniul public din Carei. Caruta parasita de luni de zile pe spatiul verde din parcul dendrologic a fost mutata cativa metri mai incolo….pe un alt spatiu verde. Utilajul greu de pe str.Ignisului stationeaza in continuare pe spatiul verde! Buletin de…

- Cat va mai dura pana cand conducerea UAT Carei va intelege ca trebuie sa respecte legea si locuitorii orasului precum si administrarea bugetului local? Primaria Carei nu este nici SRL si nici afacere de familie ci organizatie guvernamentala. Primaria Carei a cumparat din banii careienilor, pentru …

- Sedinta Consiliului Local din data de 20 februarie 2018 a mai adus o modificare la Statul de functii al Primariei Carei prin modificarea clasei, respectiv a gradului profesional al functiei publice vacante de executie consilier clasa II, grad profesional superior din cadrul Serviciului Tehnic in…

- Buletin de Carei a primit pe adresa redactiei raspunsul de la Garda de Mediu Satu Mare oferit prin bunavointa oamenilor cu spirit civic care nu clacheaza la terorismul promovat de presa de casa a administratiei Kovacs-Keizer la adresa comentatorilor persoane fizice. Modul de evaluare al starii…

- Marti, 20 februarie 2018, de la ora 13,00 , va avea loc sedinta ordinara a CL Carei. Oare dezbaterile despre Bugetul Local pe 2018 precum si rectificarile de buget vor aduce in sala si Directorul economic sau ramane tot in sarcina administratorului public Beko oferirea explicatiilor cerute de primar…

- Doi ani de santier urmeaza pentru imobilul Colegiului National „Mihai Eminescu”, lucrarile urmand sa se desfasoare concomitent cu orele de curs. Desigur, asta dupa ce Primaria va parcurge intregul circuit birocratic, aflat acum la inceput. Consilierii locali au de aprobat indicatorii tehnico-economici…

- Politia Locala Carei nu mai raspunde la numarul de telefon al Buletin de Carei. Am afirmat ca vom suna la numarul de telefon indicat pe pagina Primariei Carei pentru semnalarile distrugerii spatiilor verzi intretinute cu bani publici pana cand se vor lua masuri. Am sunat de pe alt numar pentru a semnala…

- O caruta stationeaza de luni de zile pe spatiul verde din domeniul public al mun.Carei aflat in Parcul Dendrologic fara ca cineva sa ia masuri. De cine se teme administratia Kovacs-Keizer de nu ia masuri sau ce obligatii are fata de proprietarul carutei? Terenul din parcul dendrologic Carei se afla…

- Asa va arata cresa din cartierul Astra Consiliul Local Brasov va decide astazi construirea a doua noi crese in municipiul Brasov: una in cartierul Astra, iar cealalta in Coresi Tractorul. Astfel, consilierii locali vor aproba indicatorii tehnico-economici aferenți construirii unei creșe pe strada Apolo,…

- Un careian cu spirit civic si cu dragoste pentru orasul sau reclama gunoaie la iesirea spre Capleni in zona trecerii peste calea ferata. ,,Pe aceasta cale, Primaria Carei solicita locuitorilor municipiului sa protejeze spațiile verzi, pentru a caror intreținere se cheltuiesc sume importante din bugetul…

- ,,Pe aceasta cale, Primaria Carei solicita locuitorilor municipiului sa protejeze spațiile verzi, pentru a caror intreținere se cheltuiesc sume importante din bugetul local, adica din banii contribuabililor. De asemenea, locuitorii care observa astfel de distrugeri ale spațiilor verzi sunt rugați sa…

- Cum era de asteptat, “redactia” platita de Primaria Carei a iesit la atac dupa semnalarile noastre despre ce se petrece in parcul dendrologic sau in administratia locala. Acestia fac scut in jurul conducerii orasului cand semnalam abateri de la legalitate sau abuzuri. Nimeni din cei care ridica osanale…

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- Falnicul pin negru din parcul castelului din Carei a cazut sub drujba nemiloasa a firmei din Tasnad la care consilierul judetean Balog este administrator. In cadere a acrosat un arbore la fel de sanatos ale carui ramificatii au fost retezate. De la astfel de evenimente lipseste cu desavarsire orice…

- Ce are de ascuns cineva de tine cu tot dinadinsul sa induca in eroare opinia publica? Jalnic mod de a justifica o comasare de 2 scoli dintre care una are 701 de elevi iar alta 891 in conditiile in care celelalte au sub 500 de elevi. Am ascultat cateva afirmatii contradictorii la sedinta CL Carei din…

- Marti, 23 ianuarie 2018, de la ora 13,00, va avea loc prima sedinta ordinara din acest an a Consiliului Local Carei. Ordinea de Zi- Consilierii sunt invitati sa dezbata sau …sa aprobe direct cele 10 puncte de pe Ordinea de Zi precum si Procesele Verbale de la sedintele anterioare. Mult dorita comasare…

- La intalnirea pe care a avut-o miercuri seara cu tinerii din Timișoara, primarul Nicolae Robu a profitat din nou de moment pentru a le explica acestora care este viziunea lui cu privire la spectacolul de apa, muzica și lumini care va fi amenajat in Parcul Botanic. Fara doar și poate,…

- Contractul de proiectare si executie are o valoare de 433 de milioane de euro si un termen de finalizare de peste patru ani. In documentatia din Studiul de Fezabilitate apar si randari si schite cum ar urma sa arate podul de la Braila, lung de aproape 2 km, printre printre primele cinci poduri din Europa…

- In timp ce eram implicati in diverse activitati dedicate aniversarii a 168 de ani de la nasterea poetului nepereche Mihai Eminescu am primit semnalari de la cititori ca familia Ciuta a fost din nou in centrul atentiei consilierului si finului primarului Kovacs. Asalturile sale sunt identice cu cele…

- Fostul consilier al primarului Kovacs, politicianul Megyeri Tamas Robert, cu studii medii, manipuleaza cititorii de limba maghiara oferind informatiile selectiv. Despre sedinta extraordinara in care au fost dezvaluite in cadrul dezbaterilor cresterile de peste 400% a cheltuielilor de la Spitalul Municipal…

- Aceasta este sala de sport unde se va desfasura Cupa Futsal Carei in perioada 13-14 ianuarie 2018. Asa arata drumul de acces la sala de sport . Asa este intretinut domeniul public de catre UAT Municipiul Carei adica Primaria Carei. De fapt in aceste conditii de acces au loc toate intalnirile si competitiile…

- Urmariti desfasurarea sedintei de Consiliu Local despre care consilierul primarului spune ca a fost una furtunoasa desi nu a fost nici urma de agitatie sau zbucium. Iar a incurcat notiunea unui cuvant din limba romana dar mai are timp sa invete ca doar este tanar. Cum sa fie furtunoasa o sedinta in…

- In cadrul sedintei extraordinare de astazi, 8 ianuarie 2018, consilierii majoritari au votat noile salarii de baza pentru functiile contractuale ale aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice de interes local. Acest proiect nu a fost votat de catre consilierul ales Ilie Ciuta, …

- Prima sedinta a Consiliului Local Carei din acest an va avea loc luni, 8 ianuarie, de la ora 13,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Carei. Sedinta este una extraordinara. Pe Ordinea de Zi figureaza 7 puncte . Bugetul de venituri si cheltuieli de la Spitalul Municipal este intocmit doar pentru…

- Potrivit datelor oferite Buletin de Carei de Biroul de Stare Civila din cadrul Primariei Carei, in cursul anului 2017 au existat mai multe nasteri decat decese. Astfel , numarul nasterilor inregistrate a fost de 528 fata de 371 decese consemnate. Au fost incheiate si un numar de 128 de casatorii.…

- Incepand din luna august 2017, in prima zi de miercuri a fiecarei luni au loc exercitii pentru verificarea functionarii mijloacelor de alarmare a populatiei, astfel incat sa fie centralizate permanent datele privind starea echipamentelor de avertizare si alarmare, precum si pentru pregatirea continua…

- Primaria Constanta lanseaza organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Serviciul de elaborare studiu de fezabilitate privind infiintarea unui incubator de afaceri in municipiul Constantaldquo;, in valoare estimata fara TVA de 85.000 de lei. Ofertele vor fi depuse…