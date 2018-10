Stiri pe aceeasi tema

- Manipulari de dividende implicand banci si fonduri financiare au provocat prejudicii, la incasarea impozitelor, in aproximativ zece tari europene, in valoare de aproximativ 55 de miliarde de euro, incepand din 2001, dezvaluie 19 institutii de presa intr-o ancheta comuna, relateaza...

- Compania aeriana Ryanair va anula vineri 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania,...

- In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 222/VIII/3 din 03 martie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Targu Mureș au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților, in legatura cu activitați coordonate de fraudare a fondurilor europene:…