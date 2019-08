Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 august a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau, impreuna cu reprezentant al Garzii Forestiere au efectuat controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice si a altor incalcari ale legislatiei privind circulatia si comercializarea…

- Politistii maramureseni au actionat pe tot parcursul saptamanii trecute pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitatii. Astfel, in perioada 29 iulie – 4 august politistii au desfasurat 31 de actiuni si controale si au intervenit pentru asigurarea climatului…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba au organizat o actiune, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. Politistii au aplicat 232 de amenzi si au confiscat 1 445,6 metri cubi de material lemnos. In perioada 9- 10 iulie 2019, Serviciul de Ordine Publica…

- In perioada 17-23 iunie, polițiștii suceveni au constatat o infracțiune și au aplicat 154 de amenzi in cuantum de aproximativ 125.000 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. De asemenea, ei au confiscat 211,5 metri cubi de material lemnos in valoare de aproape 54.000 de lei.…

- In perioada 10-16 iunie, polițiștii suceveni au aplicat 114 amenzi, in cuantum de 70.800 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. De asemenea, ei au confiscat 86 de metri cubi de material lemnos in valoare de 22.000 de lei. Saptamina trecuta, polițiștii au efectuat 42 de controale…

- SCUTUL PADURII: 137 de amenzi aplicate și 5 infracțiuni constatate de polițiștii din Alba in urma a 78 de controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu jandarmii si specialisti silvici au continuat seria actiunilor, cu efective…

- In perioada 3-9 iunie, polițiștii suceveni au aplicat 87 de amenzi, in cuantum de aproximativ 60.000 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. De asemenea, ei au confiscat 62,9 metri cubi de material lemnos in valoare de 39.000 de lei și au indisponibilizat un autovehicul folosit…

- Intre 27 mai și 3 iunie, polițiștii suceveni au depistat o infracțiune și au aplicat 133 de amenzi, in cuantum de aproximativ 86.000 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. De asemenea, ei au confiscat 54 de metri cubi de material lemnos și au indisponibilizat un autovehicul…