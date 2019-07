540 de lei! Atât ne ia statul român ca să-i plătim datoriile Romania a cheltuit in ultimii șapte ani de zile 74,3 miliarde de lei cu dobanzile in sarcina datoriei publice. Asta inseamna ca, in fiecare an, unui roma ii revin in jur de 540 de lei pentru plata acestor dobanzi. Cele mai mari cheltuieli cu dobanzile au avut loc in 2018, atunci cand Romania a platit aproape 13 miliarde de lei, conform unei informari facuta de secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Attila Gyorgy. Pentru 2019, se așteapta o cheltuiala ceva mai mare decat cea de anul trecut in condițiile in care necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de aproximativ 72… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

