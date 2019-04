Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Serviciului Gestionare Spatii Verzi din cadrul Primariei Municipiului Constanta continua plantarile de primavara. In perioada 01.04.2019 05.04.2019, s au plantat meri decorativi Malus floribunda, Malus Royalty , arborele lui Iuda Cercis siliquastrum , corcodusi rosii Prunus nigra si visini…

- Primaria Municipiului Constanta, prin Serviciul Gestionare Spatii Verzi, desfasoara actiuni de plantare a arbustilor ornamentali. Astfel, 243 de arbusti ornamentali vor completa de decorul peisagistic existent pe strada Dobrila Eugeniu, in scuarurile de la intersectia strazii Traian cu bulevardul 1…

- Vremea deosebit de rece va pune stapanire, in urmatoarele ore, pe aproape toate regiunile din țara. Potrivit meterologilor, incepand de la ora 16:00, va intra in vigoare un cod galben de vant, ce este valabil pentru Banat, Crișana, Muntenia, Dobrogea și centrul Moldovei.

- Deputatul Adrian Todor considera decizia primarilor din zonele 2 și 5 de a rezilia contractul cu firma de colectare a deșeurilor, ca reacție la faptul ca „proiectul de gestionare a deșeurilor in județul Arad nu este funcțional”. „Ceea ce am aratat in ultimele doua luni se adeverește: Consiliul…

- Noi atenționari de Cod galben de vant puternic, ceața și chiciura au fost emise, sambata dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Acestea sunt valabile, in urmatoarele ore, in mai multe zone ale țarii.

- Ploaia inghețata a facut ravagii in mai multe zone din țara, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune, intrucat se sunt anunțate ninsori in vestul Romaniei, in centru și in nord, in timp ce ploile insemnate cantitativ vor pune stapanire pe sudul țarii.

- Riscul de avalansa se mentine extrem de ridicat - cod rosu- in mai multe zone muntoase din Romania, arata ultimul buletin nivologic al ANM. Stabilitatea si evolutia stratului de zapada in masivul Fagaraș: risc mare La altitudini mai mari de 1800 m, conform ultimului sondaj efectuat la Stația Meteorologica…

- Armata Nationala este pregatita sa intervina la lichidarea consecintelor ninsorilor abundente. Intr-un comunicat de presa al Ministerului Apararii se spune ca armata este gata sa actioneze cu peste 500 de militari si unitati de tehnica cu capacitate de trecere sporita pentru interventii in conditii…