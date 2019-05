Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor a atras la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia un numar mare de vizitatori. Astfel, nu mai puțin de 5.200 de persoane au calcat pragul muzeului albaiulian cu ocazia evenimentului organizat sambata, 18 mai 2019, intre orele 19.00 – 01.00. De remarcat ca mare parte din vizitatorii expoziției…

- Hercule, Perseu, Medusa sau Icar vor ”prinde” viața, sambata, 18 mai, cu ocazia Nopții Muzeelor, grație tehnologiei de ultima generație. “Zei pe Display” este un program derulat de Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, prin care pasionații de tehnologie și istorie pot interacționa cu personajele…

- Sambata, 18 mai, la Alba Iulia are loc o noua ediție a evenimentului ”Noaptea Muzeelor”, manifestare organizata de Consiliul Județean Alba, Primaria Municipiului Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Din anul 2010 muzeul albaiulian a dat evenimentului Noaptea Muzeelor, inițiat de Ministerul…

- ineri, de la ora 18.00, la Poarta a IV-a a Cetații Alba Carolina continua reprezentațiile Garzii Apulum. Astfel, voluntarii albaiulieni care dau viața Legiunii XIII Gemina, Lupilor Apoulonului și Ludusului Apulensis sunt pregatiți sa ofere publicului prezent același spectacol de calitate. Prezentarile…

- Astfel, albaiulienii si turistii veniti in Cetatea Alba Carolina au ocazia astfel sa vada, in fiecare vineri, deja celebrele prezentari de tehnica militara romana și dacica sau luptele de gladiatori. Toate acestea vor fi puse in scena de Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului și Ludus Apulensis,…

- Marți, 23 aprilie 2019, ora 17, la Museikon va avea loc spectacolul de teatru de papuși „Dușmanul cel Bun”. Evenimentul este organizat de Fundația OAC și este dedicat Sarbatorilor de Paște. Astfel, copiii din Alba Iulia vor putea afla intr-un mod inedit semnificația Paștelor. De asemenea, programul…

- Marți, 2 aprilie 2019, la ora 18, la Museikon va avea loc vernisajul expoziției „Laic și Sacru in Podișul Central Moldovenesc”. Expoziția oferita de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui este rezultatul unei fructuoase colaborari, mai ales in ultimii ani, intre Muzeul din Vaslui și Muzeul Național…

- Miercuri, 20 februarie 2019, ora 18:00, la Museikon, va avea loc prezentarea colecției de bijuterii a Victoriei Geutskens. In cadrul evenimentului, intitulat sugestiv Magia Aurului. Modelele anilor 1950-1990, va avea loc un moment special de coregrafie realizat de maestrul Mircea Baritchi.…