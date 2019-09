52 de deputați francezi cer încetarea "represiunii împotriva aleşilor catalani" Parlamentarii francezi își amintesc, în "JDD", soarta separatiștilor catalani dupa organizarea unui referendum de autodeterminare în 2017, potrivit Le Point, citat de Rador.



La aproape doi ani de când separatiștii catalani au organizat un referendum de autodeterminare, din cauza caruia unii sunt înca închiși sau exilați, cincizeci și doi de deputați francezi de stânga și de centru solicita încetarea "represiunii împotriva aleșilor catalani", într-o tribuna publicata duminica în "Journal du dimanche".

Sursa articol: hotnews.ro

