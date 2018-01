50.000 de persoane au manifestat la Salonic

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de „Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei vechi dispute dintre…

- Apelul la manifestatie a fost lansat de grupari nationaliste, dintre care multe de extrema-dreapta, precum si de partidul neonazist Zori Aurii, de preoti si de delegatii din diaspora. Adunarea, la care unii membri au venit imbracati in costume traditionale sau antice, s-a desfasurat pe o larga…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi Macedonia sa-si reglementeze diferendul cu Grecia care opune cele doua tari de peste 25 de ani si care nu i-a permis pana acum aderarea la...

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Cel puțîn 20.000 de persoane au manifestat sâmbata, la Viena, împotriva coaliției dintre dreapta și extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna în Austria și care este criticata pentru pozițiile privind imigrația

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- Parlamentul macedonean a adoptat joi o lege care acorda un loc sporit limbii albaneze, urmand ca membrii minoritatii albaneze sa poata solicita folosirea limbii materne in toate institutiile statului, transmite AFP. Conform noii legi, albanezii - care formeaza 20-25% din populatia de 2,1 milioane…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Grecia si Macedonia au fost de acord, marti, sa redeschida discutiile pentru a rezolva disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, pe care Atena il considera drept o revendicare teritoriala ce vizeaza o regiune omonima aflata in nordul statului grec, informeaza Politico.eu.

- Guvernul macedonean a indicat marti ca spera intr-o ''propunere specifica'' a ONU pe 19 ianuarie pentru solutionarea disputei dintre Atena si Skopje privind viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in legatura cu care cele doua capitale au relansat dezbaterea, relateaza AFP.Data…

- ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat Tsipras televiziunii elene de stat TV ERT, adaugand ca un acord ar fi in avantajul ambelor tari din regiune.Premierul macedonean Zoran Zaev a declarat duminica la o televiziune locala ca este gata sa se intalneasca cu conducerea…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Britanicii aflați în Grecia au fost avertizați sa fie atenți la ceea ce manânca și beau dupa ce anarhiștii din aceasta țara susțin ca ar otravit mai multe produse din supermarketuri cu acid. Mai multe magazine grecești au fost forțate sa retraga o serie de produse din carne, lapte…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Razvan Lucescu a obtinut a treia victorie consecutiva in campionat cu PAOK Salonic. E pe locul trei in Grecia la jumatatea sezonului, la un punct de liderul Olympiakos si la egalitate cu AEK Atena.

- Loți Boloni a urcat pe locul 4 in Belgia. Antwerp, echipa fostului selecționer, a obținut duminica seara, inca o victorie, 2-1, in deplasare, la Waregem, și se indreapta spre play-off. Antwerp are 31 de puncte, dupa 19 etape, cu trei mai puține decat ocupanta locului 3, Anderlecht. Echipa romanilor…

- Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat joi, la Bruxelles, in sprijinul independenței Cataloniei, la apelul a doua asociații catalane, a anunțat poliția belgiana pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Cele doua asociații — Adunarea naționala catalana (ANC) și Omnium…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a incheiat pe locul doi turneul amical Trofeul Carpati, desfasurat in Sala Polivalenta de la Craiova. Dupa ce au pierdut cu Polonia (scor 21-27) si au trecut de Macedonia (scor 31-18), Cristina Neagu si colegele sale au invins dramatic Brazilia, cu scorul de…

- PAOK Salonic a scapat neinvinsa din deplasarea de la Atena, dupa un 2-2 cu Panionios. Matos a egalat pentru echipa antrenata de Razvan Lucescu in minutul 90+3, asta dupa ce atenienii au trecut in avantaj in minutul 86, prin Samed Yeșil.

- Formația antrenata de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, a remizat duminica in deplasarea de la Panionios, scor 2-2, insa fanii formației au fost cei care au atras atenția, luandu-se la bataie cu mii de musulmani, membri ai comunitații pakistaneze din Atena, care sarbatoreau nașterea Profetului Mahomed.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a obtinut, sambata, prima victorie la Trofeul Carpati de la Craiova, scor 31-18 (18-5), cu reprezentativa Macedoniei. Titularele Cristina Neagu, Melinda Geiger si Crina Pintea nu au fost incluse in lot, fiind odihnite. Polonia este lider, cu 4 puncte, dupa…

- Nationala de handbal feminin a Braziliei a invins vineri, la Craiova, reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 32-19 (16-13), in primul meci de la Trofeul Carpati. A doua confruntare a zilei este cea dintre Romania si Polonia. Sambata vor avea loc partidele dintre Brazilia – Polonia (ora 14.00) si…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse. Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Stirile ProSport, 21 noiembrie: Miriuta si-a indeplinit un vis cand a semnat cu Dinamo, dar visul usor usor se stinge. Dupa ce finantatorul Negoita a spus ca vinde clubul, iar echipa nu reuseste sa se regaseasca in campionat, Miriuta a mai trecut printr-o situatie interesanta.…

- Gica Hagi l-a dat afara, dar Vladuț Morar i-a facut in ciuda cu un gol magnific. A fost copia golului marcat de ”Rege” cu Columbia. Printre jucatorii care au plecat anul acesta de la Viitorul a fost și zalauanul Vladuț Morar . Acesta a ajuns in Grecia, la Panetolikos Agrinio. Echipa romanului e in coada…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Atromitos, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Greciei.Pentru PAOK au marcat Vierinha (45 - penalti) si Campos (71), iar pentru Atromitos a inscris Stroungis (22), anunța…

- Aflat intr-o locatie secreta din Africa de Sud, Zhuwao a spus ca Mugabe a adormit foarte putine ore dupa ce armata a preluat puterea, miercuri, dar stare de sanatate a presedintelui este "buna". Fortele militare din Zimbabwe sustin ca au preluat puterea cu scopul de a opri "criminalii" din…

- Confruntari violente au avut loc vineri seara în orasele grecesti Atena si Salonic, între politie si studentii care participau la un mars de comemorare a revoltei din 1973, în urma careia junta care conducea tara la acea vreme a fost

- Inundațiile catastrofale in capitala Greciei, Atena. Cel putin 15 oameni au murit in urma stihiei, iar autoritatile cred ca numarul victimelor ar putea creste, deoarece multe persoane sunt date disparute. Ploile abundente au provocat viituri si alunecari de teren masive.

- Un torent de noroi - ”ca un tsunami” - a devastat miercuri doua localitati de la periferia Atenei, in urma unor ploitorentiale, omorand cel putin 14 persoane, relateaza AFP. In urma unor cautari ale unor echipe de interventie, bilantul a continuat sa creasca de miercuri dimineata. Pompierii inregistrau…

- Aventura lui Razvan Lucescu la PAOK se apropie de final. Echipa antrenata de roman a suferit o a doua infrangere in cel de-al doilea meci tare al sezonului intern, 1-0 in deplasarea de la AEK Atena, iar principalele publicatii de sport din Salonic scriu deja despre un viitor antrenor pe Toumba.In…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Greciei.Golul a fost marcat de Marko Livaja, in minutul 25, anunța News.ro. In minutul 8, de la gazde a fost…

- Un numar de 33 de albanezi din Macedonia, Kosovo si Albania, declarati vinovati de terorism si sprijin pentru teroristi, au fost condamnati de catre un tribunal macedonean la pedepse grele de inchisoare pentru responsabilitatea lor intr-o confruntare sangeroasa din 2015, soldata cu 18 morti, relateaza…

- Un mare miting a avut loc la Barcelona, de asta data pentru unitatea Spaniei. Au fost scandate lozinci anti-separatism, pancartele au spus unitate, ”Spania impreuna”. Prefectura, reprezentanta statului, a oferit cifra de un milion de demonstranți pentru unitate. Poliția locala a dat publicitații o cifra…