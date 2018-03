Stiri pe aceeasi tema

- In cel mai vestic județ al Romaniei, rata scazuta a șomajului nu mai reprezinta de mult un motiv de liniște pentru zona economica. Dimpotriva, s-a transformat intr-o provocare, iar companiile din Timiș duc o lupta acerba pentru a-și gasi angajați.

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), formata din reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania si coordonata de omul de afaceri Dragos Anastasiu, cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru cele mai importante probleme ce distrug mediul de afaceri romanesc - lipsa fortei de munca…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, a oferit, marti, certificatul de furnizor regal mai multor companii si persoane din Romania, ale caror produse, creatii si servicii sunt apreciate si folosite de Familia Regala. Intr-o ceremonie care a avut loc in Sala Regilor de la Palatul…

- IBM vrea sa inlocuiasca antibioticele cu molecule sintetice, cercetatorii gigantului americand crezand ca acestea au mai multe șanse sa elimine bacteriile ce devin tot mai rezistente la medicamente, scrie Popular Science . Alexander Fleming schimba istoria in anul 1928, atunci cand a descoperit penicilina.…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Vineri, 9 martie, in conferinta judeteana ce a reunit peste 800 de delegati din intreg judetul, Simona Bratulescu a fost aleasa presedinte al Organizatiei Teritoriale Arges pentru urmatorii 4 ani. La eveniment au fost prezenti Calin Popescu Tariceanu, Daniel Chițoiu – Secretar general, Gratiela Gavrilescu…

- Principele Radu a reprezentat pe Custodele Coroanei romane, Margareta, intr-o vizita in Regatul Marocului, in perioada 5-9 martie. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Regale, transmis vineri AGERPRES, principele Radu a fost prezent in orasele Casablanca si Rabat si a…

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei este autorizat sa transmita urmatorul buletin de presa: Vizita regala in Maroc Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, intr-o vizita in Regatul Marocului, in zilele de 5-9 martie…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Transportatorii spun ca, iarna de iarna, pierd bani cu nemiluita in fiecare zi in care drumurile raman troienite si inchise. Saptamana trecuta, spre exemplu, dupa doar cateva zile de ninsoare viscolita, incasarile intreprinzatorilor au scazut cu mai bine de jumatate. Si mai rau este ca, in…

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Principele Radu a efectuat, de luni pana miercuri, o vizita in Emiratele Arabe Unite, fiind insotit de presedintele Consiliului National al Rectorilor din Romania, Sorin Cimpeanu, si de 17 rectori reprezentand mari universitati din Bucuresti si din tara. ''Alteta Sa Regala Principele…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, și soția sa, Alina - Maria Binder, se vor casatori religios in luna septembrie, in Romania, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, in Anglia. Intr-un interviu acordat revistei franceze Point de Vue, cei doi au dezvaluit ca nu au o relație…

- Legea pensiilor este finalizata, iar autoritatile lucreaza in prezent la legislatia subsecventa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a subliniat ca se fac simulari pe trei formule de calcul pentru a opta ulterior pentru cea mai avantajoasa. ”Proiectul de lege este…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Dupa ce ministrul Toader a pus la incercare rabdarea jurnaliștilor delegați de redacții la prezentarea raportului, mai interesați de propriile intrebari decat de raspunsurile ministrului, lumea a dorit sa vada, totuși, cu ochii proprii conținutul documentului. Care, nu se știe de ce, nu a fost disponibil…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului. Șeful…

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, vineri, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei, pentru a participa la un pranz de lucru, informeaza agerpres.ro. Premierul a fost intampinat de reprezentantii Casei Regale la intrarea in Palatul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, recent, un Protocol de colaborare, document care va asigura cooperarea intre MAE si mediul universitar in ceea ce priveste diplomatia culturala, educatia si politica externa.„Promovarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, joi, un protocol de colaborare, document care va asigura un cadru consolidat de cooperare intre institutia reprezentativa a diplomatiei romane si mediul universitar, adaptat…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.Citeste…

- In localitatea Saschiz, din Mureș, aflata sub patronajul UNESCO, autoritatile locale au luat masuri drastice, ca sa protejeze casele sasești, admirate de zeci de mii de straini. In unele cazuri, s-a ajuns chiar la dosare penale. Pe langa ruinele castelului taranesc si biserica gotica fortificata, construita…

- Increderea in economie si asteptarile privind veniturile au scazut drastic in Romania in ultimul trimestru al anului trecut, la minime similare cu cele din 2013-2014, invers fata de trendul inregistrat la nivel european, criza guvernamentala de pe plan local reflectandu-se in comportamentul consumatorilor,…

- Dezastru pe piața muncii in domeniul privat. Mulți dintre cei care au un loc de munca in mediul privat au pierdut sume considerabile la salarii. Aproape doua milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari…

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului…

- Consiliul Național al Rectorilor a adoptat astazi un set de valori și principii bazate pe 5 concepte fundamentale: 1. Calitate; 2. Integritate; 3. Echitate; 4. Solidaritate; 5. Libertate academica.Cu ocazia acestei ședințe, dupa depunerea voluntara a mandatului de catre Președintele CNR, acesta…

- Marian Preda a precizat ca ii felicita pe Mircea Dumitru (rector Universitatea București) și Ioan Aurel Pop (rector Universitatea Babes Bolyai din Cluj) pentru pozițiile adoptate. „Ii felicit pe prietenii mei Mircea Dumitru și Ioan Aurel Pop, rectorii UB și UBB, pentru pozițiile publice exprimate…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- "Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin…

- • Motivul pentru care a semnat scrisoarea deschisa Fostul senator de Gorj, Mihnea Costoiu, se numara printre cei 45 de rectori din Romania, care au semnat, in weekend, o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. „Cred ca…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca sunt 45 de rectori din tara care au semnat o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei.

- Sorin Cimpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, a apreciat ca Valentin Popa, propus in funcția de ministru al Educației, este un bun cunoscator al realitaților și mecanismelor din istemul de invațamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate foarte bune.

- Pasager intr-o cursa Tarom, fara puls și care se sufoca, salvat de ministrul Florian Bodog. Barbatul in varsta de aproximativ 42 de ani a facut o criza similara celei de epilepsie. Cursa Oradea- București a decolat la ora 19.20, de pe aeroportul din Oradea. La scurt timp de la decolare, cand inca semnalul…

- Custodele Coroanei romane, Margareta, a afirmat marti, la intalnirea cu elevi si profesori ai Aliantei Colegiilor Centenare din Romania, ca va continua legamantul regelui Mihai de a pretui generatia tanara, viitorul tarii. "Noi suntem mereu foarte fericiti cand putem intalni generatia…

- Astra Film Festival Sibiu pregateste cea de-a XXV-a editie care se va desfasura in perioada 15-21 octombrie 2018 la Sibiu. Pe 5 decembrie 2017, au inceput inscrierile de filme - regizori, producatori si distribuitori de filme din toata lumea isi pot inscrie cele mai recente productii de film documentar…

- • Este obiectiv de studiu pentru viitori ARHITECȚI din Romania! Pensiunea Casa Cartianu, din comuna Turcinești, sat Cartiu, este recunoscuta pentru faptul ca, in urma cu doi ani, a caștigat Marele Premiu la cea de-a XII-a ediție a evenimentului “Margareta de Aur”, organizat de catre ANTREC.…

- Deputatul Adrian Dohotaru, lovit in plin cu mașina de un taximetrist. Fostul membru USR a povestit pe contul de socializare cum s-a intamplat totul și cat de speriat a fost. Fostul deputat USR, acum Independent, Adrian Dohotaru s-a speriat cumplit, insa din fericire nu a fost ranit grav. “Am tras una…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- Guvernul a stabilit, joi, printr-o hotarare, ca 7.000 de lucratori straini sa fie nou admisi pe piata fortei de munca din Romania, in 2018, in baza avizelor de angajare sau detasare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500…

- Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din România. Ultima lui declaratie de avere, depusa în luna ianuarie 2017, la încetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, scoate la iveala o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane…

- Trei din patru angajatori ar putea ajunge la închisoare dupa modificarea Legii evaziunii fiscale. Ce spun reprezentantii mediului de afaceri despre intentia Guvernului de a reintroduce raspunderea penala pentru întârzierile mai mari de 30 de zile pentru plata impozitelor si contributiilor…

- El a amintit ca in timpul presedintelui Ion Iliescu 's-a produs o reconciliere' prin care Familiei Regale i s-a permis revenirea in Romania, li s-a acordat drept de folosinta pentru Palatul Elisabeta, iar ulterior 'un statut de reprezentant special care a contribuit prin eforturile proprii la netezirea…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte", a afirmat deunazi, premierul Mihai Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Read More...

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- "Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman si prin proiectul pe care l-am depus nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana la moartea regelui a fost dat in folosinta familiei regale si propunerea pe care am facut-o este sa ramana in continuare in folosinta, nu in proprietate.…