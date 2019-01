Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe securitate al Casei Albe, John Bolton, a avertizat ca orice violența sau intimindare la adresa diplomaților americani in Venezuela sau a liderului opoziției, Juan Guaido, autoproclamat președinte al țarii, va atrage dupa sine un "raspuns semnificativ" din partea Statelor Unite, relateaza…

- Aflat in vizita la Ankara, John Bolton, consilierul presedintelui SUA Donald Trump, paraseste Turcia. In ceea ce priveste operatiunea in estul Eufratului, presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat: "Poate fi declansata oricand dupa intalnirea cu Bolton. Ar putea incepe intr-o noapte, pe neasteptate",…

- Consilierul presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, John Bolton, a sosit luni in Turcia pentru convorbiri privind Siria, asteptate cu nerabdare, potrivit agentiei turce de presa Anadolu, citata de DPA, relateaza Agerpres.Bolton este insotit de seful Statului…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat sambata ca Siria nu ar trebui sa vada retragerea trupelor americane din tara ca o invitatie de a folosi arme chimice, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. "Nu exista absolut nicio schimbare in pozitia SUA fata…

- Presedintele 'nu stia si nu a avut vreo reactie dupa' cand a aflat, a insistat Larry Kudlow la canalul Fox News, in timp ce informatii contradictorii circulasera pe acest subiect in cursul saptamanii. In fata jurnalistului care evoca informatii de presa relatand despre un presedinte 'livid', Larry…

- Intr-o mișcare extraordinara, prima doamna Melania Trump a solicitat public marti demiterea unui inalt oficial al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, relateaza The Associated Press, potrivit Mediafax.Dupa ce marți au circulat mai multe informatii potrivit carora președintele…

- Oficialul rus a precizat, insa, ca aspecte legate de desfasurarea acestei intalniri mai trebuie inca puse la punct cu Washingtonul. Summitul G20 este programat pentru intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, și se va desfașura in Argentina. Cei doi șefi de stat au o potențiala lista de subiecte…