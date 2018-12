5.000 de euro pentru profesori. Olguța Vasilescu: ”Cheia este chiar aici” Conform noilor legi, urmeaza sa fie acordați 5000 de euro pentru 'Achiziția sau modernizarea unei locuințe și pentru cumpararea terenului aferent construcției pentru personalul didactic din mediul rural'. ”Vedeți, cheia este chiar aici: pentru personalul didactic din mediul rural”, a inceput sa explice Olguța Vasilescu in emisiunea Andreei Crețulescu. ”Ca sa atragem personal calificat in mediul rural”, a continuat ministrul. ”Pentru ca din cauza asta avem rezultate slabe la Bacalaureat, cu abandon școlar ș.a.m.d. Pentru a-i stimula pe profesori și sa ramana acolo mergem cu aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

