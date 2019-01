Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Comisiei Europene (CE) in Romania a anuntat, luni, ca 551 de tineri cu varsta de 18 ani din Romania au fost selectati pentru a primi permise de calatorie #DiscoverEU. Participantii pot calatori intre 15 aprilie si 31 octombrie 2019, pe o perioada de pana la 30 de zile, prin Europa.

- “Noi, ca societate, trebuie sa dezbatem! Nu suntem niste papadii in bataia vantului sa ne alunge… Asta este o invitatie de plecat din tara, pentru tineri. Trebuie sa fim atenti cu lucrurile astea! Trebuie sa spunem: e neconstitutional mult din ce scrie acolo! Sa platesti taxe in Romania este o indatorire,…

- IMPORTANT! De maine pana vineri, localitațile din Romania pot depune din nou cereri pentru a primi finanțare europeana pentru internet gratuit in spațiile publice prin Programul Wifi4eu. Comisia Europeana ofera cate un voucher de 15.000 de euro pentru fiecare localitate selectata. Ce trebuie facut:…

