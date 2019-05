Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Leonardo da Vinci", care se va deschide in toamna la Muzeul Luvru pentru a marca 500 de ani de la moartea marelui pictor renascentist, nu va fi accesibila decat pe baza de rezervare din cauza numarului mare de vizitatori, informeaza AFP, inforemaza News.ro.Citește și: Confruntari…

- Maria Magdalena pictata in locul Apostolului Ioan, absenta halourilor deasupra personajelor, profetii despre sfarsitul lumii si existenta unor note muzicale ce ar fi ascunse in "Cina cea de Taina" sunt doar cateva dintre elementele aflate in centrul unor controverse si teorii ale conspiratiei care…

- BUCUREȘTI, 16 apr - Sputnik, Dragoș Dumitriu. 15 aprilie 2019, ora 18.50 – un incendiu pune capat unui mesaj în piatra trimis acum peste 850 de ani… Pentru ca asta este – sau era! – Notre Dame de Paris, un mesaj creștin, dar și inițiatic, ocult, al unei istorii uitate,…

- In fiecare zi se intampla și tragedii și miracole. Se nasc oameni care ulterior schimba lumea in bine sau in rau. Astazi vorbim despre un eveniment care s-a petrecut acum cateva sute de ani in orașelul italian Vinci. Fix pe 15 aprilie.

- Mona Lisa, lucrarea lui Leonardo da Vinci de doar 77 X 33 cm, a fost pictata pe lemn de plop intre anii 1503 și 1506. Opera de arta evaluata la sute de milioane de dolari (valora 626 de milioane de dolari in anul 2004) a starnit mereu controverse și a atras prin simplitatea ei. Chipul Mona Lisei este…

- Misterul Henri Pick (David Foenkinos, Editura Nemira) Carți intr-o carte. Așa s-ar rezuma, pe foarte-foarte scurt, volumul scris cu suspans, dar și cu mult umor, de acest francez cu nume imposibil de rostit. Pentru ca eroul principal este un bibliotecar care aduna multe manuscrise nepublicate. Henri…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a glumit miercuri in legatura cu celebrul tablou Gioconda (Mona Lisa) al pictorului Leonardo da Vinci anuntand, cu un ton plin de umor, ca discuta cu Franta pentru ca Italia sa "preia" faimoasa pictura expusa la Muzeul Luvru, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…