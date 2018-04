Stiri pe aceeasi tema

- Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operational Regional 20072013 si unul dintre programele prin care Romania poate accesa fondurile europene structurale si de investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), in perioada 2014-2020. Viziunea…

- SC FLEXIBIL SRL, cu sediul in Sat Sasar, strada Sub Dura nr. 3, Comuna Recea, Județul Maramureș, deruleaza, incepand cu data de 13.03.2018, proiectul „Creșterea volumului de produse a SC FLEXIBIL SRL prin achiziția de echipamente performante energetic”, cod SMIS 112387, co-finantat de Uniunea Europeana…

- Peste sase milioane de euro vor sustine dezvoltarea activitatii a 21 de firme din regiunea de vest a Romaniei. Reprezentantii acestora au semnat, joi, contractele de finantare pe Programul Operational Regional.

- Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea, in calitate de beneficiar al contractului de finantare, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 si Agentia…

- Inspectoratul de Politie Judetean Cluj a castigat un proiect european de 78,2 mil. lei (16,6 mil. euro), din care 45,5 mil. lei (9,7 mil. euro) reprezinta asistenta financiara nerambursabila, pentru reabilitare termica a sediilor in care isi desfasoara activitatea. Investitia, care se va derula pe o…

- Cele doua contracte de finantare au fost semnate marti, la Brasov, de presedintele Consiliului Judetean (CJ), Adrian Vestea, si directorul general al ADR Centru, Simion Cretu. Proiectele "Modernizare, dotare si eficientizare energetica a corpului S+P+7+M si corp extindere (de legatura) existent…

- Cele doua investitii sunt realizabile gratie unui proiect transfrontalier, pe care Primaria Anina il deruleaza impreuna cu vecinii sarbi din Pojarevat. „Ne aflam in faza de achizitii publice. Pe langa cumpararea statiei, pentru care avem alocati in jur de 100.000 de euro, si a balonului,…

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- Aceasta inițiativa face parte din actuala noastra filosofie de lucru in domeniul fondurilor europene și anume gasirea urgenta de soluții sustenabile pentru creșterea gradului de atragere a banilor europeni in țara. Un astfel de deziderat presupune crearea de premise cat mai bune pentru ca beneficiarii…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un Memorandum prin care se adopta un model de acord-cadru de parteneriat intre unitatile administrativ-teritoriale (UAT) care doresc sa efectueze investitii pe terenurile aflate in albiile raurilor, solicitante de finantare prin Programul Operational Regional…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, a spus premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Asa cum am mentionat, ma intereseaza foarte mult ca sa…

- Programul Operațional Regional. Termenul de depunere a proiectelor pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane a fost prelungit pana la 21 mai 2018. Marti, 13 martie 2018, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului pentru…

- Este vorba atat despre apelurile de proiecte pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si celelalte regiuni, cat si despre cele dedicate Deltei Dunarii. Principalele modificari sunt incluse in sinteza modificarilor la Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul www.inforegio.ro si se refera…

- Pe langa lucrarile de modernizare a zonei limitrofe Strazii Radu Gioglovan, administratia publica locala urmeaza sa modernizeze, extinda si doteze toate cele trei institutii ce tin de infrastructura de educatie din Microraionul IX – cresa, Gradinita nr. 8 si Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul. Este vorba…

- Primaria Orasului Pucioasa va semna miercuri, contractul de finantare pentru proiectul „Infiintare Centru social pentru persoane varstnice prin reabilitare cladire P+2, str: Randunelelor, Pucioasa, jud. Dambovita”. Este vorba despre Programul Operational Regional 20142020, AXA PRIORITARA 8 – Dezvoltarea…

- Patru blocuri cu 10 etaje, din municipiul Vulcan, vor beneficia de fondurile necesare pentru reabilitarea termica. Banii vin prin Programul Operațional Regional. Este vorba despre blocul de locuințe nr. 44 de pe Bulevardul Mihai Viteazul, de blocurile D5 și D9 de pe Bulevardul Mihai și blocul de…

- Risc de dezangajare de jumatate de miliard de euro in 2018 in Programul Operațional Regional. Guvernul vrea sa rezolve problema prin proiecte retrospective. Acesta are in plan modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea intenționeaza sa depuna un proiect spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, in vederea restructurarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala Odobești și a dezvoltarii a șapte locuințe protejate…

- V. Stoica Spre deosebire de localitațile bogate limitrofe Ploieștiului, care au construit gradinițe pentru copii care se invart dupa soare, municipiul reședința de județ a ramas in urma la acest capitol. Infrastructura preșcolara – creșe și gradinițe – a cunoscut o dezvoltare importanta doar pe partea…

- Demarare implementare proiect :Titlul proiectului: Eficientizarea firmei Intreprindere Rețele Electrice S.R.L., cod SMIS 104290 Numele beneficiarului: S.C. Intreprindere Rețele Electrice S.R.L. Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 Numele Autoritații de Management: Ministerul…

- Proiectul “ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL”, cod MySMIS 104610, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre LUNGU TRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR si 130.519,07 lei din fonduri de…

- Peste 7 milioane de euro care ar urma sa ajunga la Oradea din fondurile europene, vor intra in mai multe proiecte legate de educație. Indicatorii tehnico economici ai lucrarilor in cauza au fost votati marti, de consilierii locali intruniti in sedinta extraordinara. Proiectele au fost expuse, inainte,…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional, a afirmat premierul Viorica Dancila.

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- Dancila, despre spitalele regionale: Presedintii Consiliilor judetene sa se implice; sunt intarzieri Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, la Adunarea generala a UNCJR, ca presedintii CJ Iasi, Cluj si Dolj sa se implice in solutionarea proiectelor care vizeaza spitalele regionale, ea semnaland…

- In urmatorii trei ani, Municipalitatea saceleana intenționeaza sa realizeze toate demersurile pentru construirea unei școli in cartierul Garcini, cu populație preponderent rroma. Potrivit primarului Municipiului Sacele, Virgil Popa, valoarea investitiei este estimata la 26.075.984 lei, cu tot cu TVA…

- In primavara lui 2016, tronsonul cuprins intre Cornereva si Plugova, din DJ 608, a fost inchis de Directia Judeteana de Drumuri, din cauza alunecarilor de teren si a caderilor de stanca. De atunci, nu s-a luat nici o masura pentru redeschiderea sa. In sedinta de vineri, 16 februarie, a Consiliului…

- Situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite din bani europeni nu este una „pe care ne-am fi dorit-o" – a transmis recent premierul Viorica Dancila, care lasa sa se inteleaga ca Romania ar putea pierde 800 de milioane de euro, dezangajari de fonduri europene din Programul Operational…

- Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judetene din Vrancea vor fi modernizati total in urmatorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional.

- ELECTRONAV CLEAN S.R.L., cu sediul in Sat Vama Veche, Comuna Limanu, Strada Ion Creanga, Nr. 15, Corp Proprietate C5, Camera 3, judetul Constanta, deruleaza, incepand cu data de 27.11.2017, proiectul ldquo;INFIINTAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCTIE DE MOBILIER DIN LEMN RECICLAT IN CADRUL ELECTRONAV CLEAN…

- In baza proiectelor de dezvoltare pe care le-au depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, un mare numar de companii din cele șapte județe din regiunea Sud Muntenia au primit fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Intre cele 159 de companii și unitați administrativ…

- Violeta Stoica Schimbarile preconizate vizavi de modul in care statul va sprijini persoanele defavorizate și care au nevoie de ingrijiri speciale in cadrul unor instituții cum ar fi centrele sociale, centrele de plasament sau centrele rezidențiale vor avea urmari și in județul Prahova. Potrivit reprezentanților…

- Parcurile din Ocna Mureș vor fi reabilitate cu fonduri europene. Administrația locala intenționeaza sa depuna un proiect mai amplu, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 1.3.1. Primarul orașului, Silviu Vințeler, spune ca proiectul va include atat amenajarea…

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,…

- Vineri, 26 ianuarie, la Consiliul Județean Argeș a avut loc semnarea de catre președintele CJ Argeș, Dan Manu, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și directorul Muzeului Județean Argeș, Cornel Popescu, a contractului de finanțare prin POR 2014 – 2020 privind restaurarea Muzeului Județean…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat legal de d-nul Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020; Agenția pentru Dezvoltare Regionala…

- Mai bine de 50 de milioane de euro sunt in prezent puse la dispozitia IMM-urilor prin mecanismul financiar ADI ITI Delta Dunarii, bani prin care investitorii privati isi pot dezvolta afacerile. Apelul deschis prin Programul Operational Regional 2014-2020 da posibilitatea accesarii unor finantari de…

- 16 drumuri județene importante vor fi modernizate in acest an in timp ce altele vor fi supuse unor reparații curente, a anunțat vineri președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. El a aratat ca opt drumuri județene vor fi modernizate prin Programul Național de Dezvoltare Locala iar alte patru…

- Marius Nica a decis sa-si inainteze demisia din functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat. Nica este unul dintre ministrii care si-au declarat sustinerea fata de fostul premier Mihai Tudose inainte ca acesta sa decida sa isi depuna demisia. El…

- Marius Nica a decis sa-și inainteze demisia din funcția de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, in care MDRAPFE a semnat contracte de finanțare in valoare totala de peste 4 miliarde euro. In plus, in aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3…

- ”Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 360A ”Emanuel” din municipiul Galati” este proiectul finantat prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 si lansat de primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu impreuna cu echpa de implementare.…

- Un monument istoric, aproape prabusit, intra in reparatii capitale, investitia de 2,57 milioane de euro realizandu-se prin Programul Operational Regional 2014-2020. Autoritatile au anuntat ca procedura pentru reabilitarea Postei vechi se afla in faza de evaluare a ofertelor, urmand a se stabili cea…

- A fost publicat ghidul solicitantului dedicat finanțarii iluminatului public in orașe. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), cea care gestioneaza Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in partea noastra de țara a anunțat ca apelul va fi deschis in perioada 18 februarie-18 august,…

- Acest proiect destinat Galeriei de arta "Rudolf Schweitzer - Cumpana" raspunde simultan nevoii de a conserva patrimoniul cultural si cerintei de a-l pune in valoare pentru generatiile urmatoare prin mijloace moderne, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru Fonduri Europene. Proiectul semnat…

- Anul acesta, se dorește reabilitarea a 18 drumuri județene din Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat ca drumurile au o lungime totala de 215 kilometri, iar proiectele insumeaza 95 de milioane de euro. El a adaugat ca 8 investiții vor fi finanțate prin Programul Național…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in iluminatul…

- „Cunoastem cu totii faptul ca drumurile judetene sunt pline de gropi. Stim, de asemenea, ca majoritatea lucrarilor de reabilitare sunt facute de mantuiala, astfel ca asfaltul cedeaza dupa un timp foarte scurt. Acum, vad ca nu exista interes nici macar pentru aplicarea marcajelor rutiere necesare. Adminsitratia…

- Proiectul: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” -finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AMD DIGITAL GRUP SRL Titlul Proiectului: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” – Numele Beneficiarului: AMD DIGITAL GRUP SRL…