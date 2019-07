Stiri pe aceeasi tema

- Asociația care a organizat o tabara pentru copii in Tokyo a fost sancționata de catre Ministerul Turismului in urma autosesizarii pentru ca niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul instituției conform invitației trimise. Astfel, asociația a fost sancționata cu suma de 50.000 de lei.…

- Asociația care a organizat o tabara pentru copii in Tokyo a fost sancționata de catre Ministerul Turismului in urma autosesizarii pentru ca niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul instituției conform invitației trimise.Asociația a fost sancționata cu suma de 50.000 de lei.…

- Asociatia din Targu-Jiu care a organizat o tabara pentru copii in Tokyo a fost sanctionata de catre Ministerul Turismului in urma autosesizarii pentru ca niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul institutiei conform invitatiei trimise. Astfel, conform art. 16, alin. 1, lit.…

- 50.000 DE LEI este sancțiunea data de Ministerul Turismului. ”Asociația care a organizat o tabara pentru copii in Tokyo a fost sancționata de catre Ministerul Turismului in urma autosesizarii pentru ca niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul instituției conform invitației…

- Doua echipe de control s-au deplasat la adresele din București și din Targu Jiu ale Asociației Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societații Civile dupa ce Ministerul Turismului s-a autosesizat in cazul copiilor abandonați de organizatori in tabara organizata la Tokyo, in Japonia de asociația mai sus…

- Situatie incredibila in care sunt pusi zeci de copii romani, blocati pe aeroporturile din Tokyo, Doha si Milano, dupa au aflat ca, defapt, fundatia care s-a ocupat de organizarea taberelor de mii de euro a "uitat" sa le cumpere si bilete de intors.

- UPDATE: In total, sunt patru copii abandondați pe aeroport: doi pe cel din Milano și inca doi pe cel din Tokyo. STIRE INITIALA: Doi copii din Vaslui, abandonați pe aeroportul din Milano dupa o tabara in Japonia Din grupul de copii abandonați pe aeroportul din Milano, dupa o tabara in Japonia, se afla…

- Zeci de copii romani sunt abandonati pe aeroporturile din Tokyo, Doha si Milano. Parintii nu stiu cum sa ii aduca acasa, dupa ce le au platit tabere de mii de euro in strainatate, organizate de o fundatie din tara.Mai mult de 80 de copii romani sunt pur si simplu abandonati pe mai multe aeroporturi…