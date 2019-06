50 de persoane care au salvat sute de vieți, premiate la BCU Iași Organizatorii au identificat peste 100 de persoane care au donat sange mai multi ani, insa doar o parte dintre acestia si-au confirmat prezenta la eveniment. Printre donatori se numara si patru persoane care au donat sange de 100 de ori, salvand astfel 300 de vieti. Toti cei care vor participa la eveniment vor primi diplome si vouchere de cumparaturi. „Speram ca prin organizarea acestui eveniment sa le putem multumi macar intr-o mica masura celor care s-au &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra manelista Carmen de la Salciua a facut un adevarat show la deschiderea unui nou club in Targu Jiu. La eveniment au participat peste 300 de tineri. Marea deschidere a Clubului Teenboom din Targu Jiu a avut loc joi seara, iar la eveniment au participat și DJ Marvio alaturi de DJ…

- Fanii „Caștiga Romania!” se pot inscrie la un concurs de cultura generala din peisajul media foarte gustat de public. Dupa preselectiile din Capitala, Iasi si Timisoara, caravana „Castiga Romania!” a ajuns astazi la Brasov. De la intalnire nu va lipsi Virgil Ianțu, gazda concursului…

- Cel mai relaxant duel dintre oameni si pasari se desfasoara la Iasi pe data de 19 mai, de la ora 18,00. Puteti asculta lucrari din repertoriul international de muzica clasica si cafe concert, interpretate de Cvartetul Charism: Madalina Mantu (vioara I), Raluca Chirila (vioara a II-a), Andreea Prisecariu…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat ca anul acesta se va rezolva problema școlilor care mai au toalete in curte sau grupuri sanitare neconforme. 65 de milioane de lei vor fi alocați catre primarii in acest sens. „Anul acesta avem 65 milioane de lei pentru acest subiect. In acest moment…

- „Iesenii, ca o gazda buna asa cum sunt, prin Salubris, au facut curatenie in Piata. (...) Cu siguranta vom trimite factura organizatiei PSD Iasi pentru a fi platita, ne referim la curatenia pe care am facut-o pe zona respectiva. Cantitatea poate fi evaluata mai mult la metru cub, a fost un camion de…

- Un macelar din Ploiesti este un erou mai putin obisnuit. A salvat sute de vieti pe parcursul mai multor ani. La o prima vedere, Florin Munteanu pare un cetatean ca oricare altul. De profesie macelar, barbatul de 42 de ani a devenit erou pentru sute de persoane un erou. A salvat de la moarte sute de…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii.Potrivit IPJ Iasi, 20 de persoane…

- Reprezentantii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanta roaga persoanele care doresc sa doneze sange, dar nu o pot face in zilele lucratoare, sa se prezinte sambata 30.03.2019 in intervalul 09:00 13:00. "Solicitarile de sange si componente sanguine ale spitalelor din judet si din Bucuresti…