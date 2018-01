Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Galațenii au plecat la protestul din București pentru apararea legilor justiției. O parte dintre protestatari, inarmați cu steaguri și banere, au plecat cu un autocar in jurul pranzului. Au fost insa și oameni care au plecat cu mașinile personale. Pe langa banerele și steagurile pregatite, galațenii…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj-Napoca, spre Capitala, au traversat marți Brasovul. Ei au facut deja mai mult de jumatate din traseul care urmeaza sa se incheie pe 20 ianuarie, ziua in care este anuntat un miting anti-PSD in Piata Victoriei. Grupul de la Cluj a ajuns la Brașov luni seara,…

- Clujenii sunt chemați la proteste sâmbata, 20 ianuarie, pentru protejarea Justiției și a statului de drept din România. ”Sâmbata, ieșim cu toții în strada sa le aratam ca de la Cluj pâna la București, ÎI VEDE o țara întreaga…

- Mobilizare in Gara de Nord pentru protestul din 20 ianuarie. Mai mulți studenți au afișat parcate cu mesaje prin care ii indeamna pe oamenii care circula cu trenul sa participe la manifestația care avea loc peste șase zile in Piața Victoriei din București. Tinerii au venit in Gara de Nord cu pancarte…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- PNL face apel la judecatorii Curții Constituționale, prin intermediul unui comunicat de presa, sa analizeze "cu responsabilitate și temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justiției. "Pozitia exprimata astazi, in plenul CSM, de presedintele Klaus…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Timp de aproximativ o ora si jumatate, cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse legilor justitiei. Manifestantii au scandat "Hotii!" si au adus vuvuzele si tobe.

- Sute de sibieni cu genti de voiaj au participat duminica, la un flash-mob, care a avut in fata sediului PSD din municipiu, cu mesajul ca nu doresc sa emigreze din Romania, potrivit paginii de socializare a evenimentului. Copii, tineri, varstnici au venit la ora 12.00 la protestul mut din fata sediului…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala.Se pregatesc proteste…

- ”Dupa pozitia Departamentului de Stat, dupa pozitia Uniunii Europene iata ca astazi se anunta ca si la nivelul Consiliului Europei, GRECO va lua in dezbatere situatia din Romania si din Polonia referitoare la justitie. Nu poti sa te faci ca nu vezi ca la nivelul Uniunii Europene, la nivelul partenerului…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a anunțat ca va cere Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania spun, intr-un comunicat comun, ca proiectul de modificare a legilor justiției este promovat cu o „graba nejustificata și neprocedurala” și fara motivații credibile, ceea ce incalca recomandarile Comisiei Europene. Magistrații critica,…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu a declarat joi ca o parte dintre membrii Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei au primit amendamente la proiectul de modificare a Legii 304/2004 in noaptea de miercuri spre joi. "Aseara, la ora 12,30, o parte dintre membrii comisiei am primit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Relația dintre România și SUA pare sa fi ajuns într-un punct critic, în urma dorinței PSD și ALDE de a modifica legile justiției. Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului României sa respinga legile justiției care ”slabesc statul de drept si pun…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. PNL saluta pozitia exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- Judec[toarea care l-a condamnat la 10 ani de puscarie pe Dan Voiculescu in Dosarul ICA face afirmatii socante. Camelia Bogdan a spus la o dezbatere a Grupului pentru Dialog Social ca Romania poate pierde banii din fondurile europene daca legile justitiei vor fi adoptate in aceasta forma.Citește…

- Zeci de susținatori s-au adunat in fața sediului DNA, unde a sosit șeful PSD. Printre aceștia secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca „o suma de colegi” a lui Liviu Dragnea „au simțit nevoia sa vina aici”. Totodata, in fața instituției s-au adunat și protestatari,…

- Forumul Judecatorilor din Romania a publicat astazi lista instantelor si parchetelor care au respinscare au respins cele trei noi proiecte de modificare a "legilor justitiei", pana astazi la ora 12.Forumul Judecatorilor din Romania anunta ca au respins in bloc, sau, dupa caz, in prevederile esentiale…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj care pare a fi adresat celor care au protestat duminica seara, in București, dar și in alte mari orașe din țara. „Spiritele mediocre condamna de obicei tot ceea ce le depaseste intelegerea”, a postat Liviu Pop, pe Facebook.…

- Cateva zeci de mii de oameni protestau duminica seara in Capitala și marile orașe din țara și strainatate impotriva Guvernului Tudose și a modificarilor planuite de coaliția PSD-ALDE la legile justiției. In București, se scanda printre altele: „Nu vrem sa fim o nație de hoți”, „Justiție, nu corupție!,…

- Protestatarii din București au ajuns in marș duminica seara in Piața Universitații din Capitala, urmand sa se indrepte spre Palatul Parlamentului. Conform unor surse din Jandarmerie, sunt in strada peste 12.000 de oameni, scrie Agerpres. In Piața Universitații se ține un moment de reculegere in memoria…

- Cateva mii de oameni protestau duminica seara in Capitala și marile orașe din țara și strainatate impotriva Guvernului Tudose și a modificarilor planuite de coaliția PSD-ALDE la legile justiției. In București, se scanda printre altele: „Nu vrem sa fim o nație de hoți”, „Justiție, nu corupție!, „Jos…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, anunta ca liberalii se alatura protestelor anuntate pentru duminica seara fata de modificarile la legile justitiei. Un mesaj similar a venit si din partea lui Ludovic Orban, cel care a subliniat ca in urmatoarea perioada PNL va organiza manifestatii pentru „independenta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, cu privire la disputele referitoare la legile justitiei, ca nu poate fi de acord ca in Romania sa existe vreo 'casta' care sa nu accepte reglementari din partea Parlamentului.'Nu cred ca exista si nu cred ca ar trebui sa existe vreo casta…

- Președintele PSD a fost ironic la adresa președintelui. "Da, foarte bine ca a readus in discuție referendumul pe temele justiției. Ii doresc succes. Pana la urma, daca ne mai da inca voie sa legiferam in Parlament, o vom face. Cand ne va interzice legiferarea in Parlament o sa ne predam,"…

- Intrebarea care ar trebui sa preocupe zilele acestea toți romanii este una foarte simpla. Este vital sa ne punem cu toții aceasta intrebare, pentru a ințelege pericolul uriaș, iminent, care paște Romania. Pericolul vine prin legile Justiției pe care infractorul Dragnea și inculpatul Tariceanu vor sa…

