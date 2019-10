Partida Romania-Norvegia din preliminariile Euro 2020 se va disputa astazi, 15 octombrie, de la ora 21:45,iar copiii sub 14 ani au acces gratuit pe stadion, unde sunt așteptați peste 26.000 de „tricolorii mici”. 50 de copii din Sacele vor susține din tribune, echipa de fotbal a Romaniei in meciul cu Norvegia. UEFA a pedepsit forul romanesc sa joace un meci fara spectatori pe teren propriu, dar Federația Romana de Fotbal (FRF) a obtinut aprobarea ca in tribune sa fie copii sub 14 ani. In urma deciziei UEFA, FRF a elaborat o procedura in acord cu normele forului continental și legislația romaneasca,…