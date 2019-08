50 de copii nevoiași din județul Covasna au fost pentru prima oară în viața lor într-o tabără La sfarșitul lunii iulie Crucea Roșie Covasna a organizat la Cernat tabara pentru copiii nevoiași din județ. Au participat 50 de suflete nevinovate cu varsta cuprinsa intre noua și cinsprezece ani, care traiesc intr-o saracie lucie. Pentru acești copii o saptamana petrecuta in tabara a fost cea mai frumoasa experiența din viața lor. Mulți dintre […] Articolul 50 de copii nevoiași din județul Covasna au fost pentru prima oara in viața lor intr-o tabara apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 57,7% din totalul candidaților din județul Covasna care au susținut examenul de definitivare in invațamant (sesiunea 2019), au obținut medii de trecere, dupa contestații. Proba scrisa a examenului s-a desfașurat in data de 24 iulie, la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, Sfantu Gheorghe,…

- O echipa compusa din artiști de circ și profesori de teatru, din Finlanda, se afla zilele acestea in Araci (din comuna covasneana Valcele), pentru a susține o tabara și ateliere de circ, pentru copiii din sat. Tabara este la prima ediție, iar activitațile acesteia sunt gratuite, scopul fiind de a le…

- Tabara interetnica de teatru, organizata de Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si Meserii din municipiu, a inceput ieri, tineri din județ și din țara participand la atelierele susținute de regizorul Fazakas Misi – manager al „Osono” și de catre…

- Județul Covasna va fi și in acest an gazda „Girl UP! Camp” – o tabara de dezvoltare personala adresata adolescentelor, organizata cu obiectivul este de a forma viitoare femei puternice, de a promova egalitatea de gen și valorile unei societați dezvoltate. Evenimentul va avea loc in luna august, la Centrul…

- Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat a inceput ieri, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare in limba romana (proba A). Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 4 iunie și va fi urmata de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare…

- Și in acest an Crucea Roșie Covasna dorește sa organizeze la Cernat tabara pentru copiii nevoiași din județ. Este vorba despre 60 de suflete nevinovate care traiesc intr-o saracie lucie. Pentru acești copii normalitatea inseamna altceva decat știm noi. Pentru ei, este normal sa se culce flamanzi, sa…

- Crucea Roșie Covasna și Inspectoratul Școlar Județean au organizat ieri in centrul orașului Sfantu Gheorghe, pentru al 56-lea an consecutiv, competiția „Sanitarii Pricepuți”. 400 de elevi de gimnaziu și liceu din județul Covasna, imparțiți in echipe de cate 5 persoane și sub indrumarea propriilor cadre…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2019 a scazut cu peste 14% fața cel inregistrat in aceeași perioada a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor…