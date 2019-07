50 de ani de la primul pas pe Luna: Top 10 locuri asemanatoare pe Pamant Pe 20 iulie 1969 Neil Armstrong a pus primul pas pe luna si chiar daca de atunci multi astronauti s-au bucurat de privelistile originale, exista cai accesibile tuturor calatorilor care vor sa isi faca o idee mai clara despre cum arata luna privita de la cativa metri.



Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit locurile de pe Pamant care seamana cu diferite parti ale satelitului sau natural.



Primul loc foarte asemanator este chiar aproape, in judetul Buzau: Vulcanii Noroiosi. Aflate la aproximativ 150 km distanta de Bucuresti, micile structuri cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

