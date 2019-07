Stiri pe aceeasi tema

- Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins sunt astronauții care au reușit sa scrie istorie in urma cu 50 de ani, cand pe 20 iulie 1969 a avut loc aselenizarea, Neil devenind primul om care a pașit pe Luna.

- Printre obiectele scoase la vanzare la Cannes se numara si un album din seria Aventurile lui Tintin din 1964 'On a marche sur la Lune', cu dedicatie din partea echipajului Apollo 11 - Neil Armstrong, Buzz Aldrin si Michael Collins, insotita de autograful autorului, Belge Herge, alaturi de un desen…

- Primii oameni pe Marte (conceptie artist). Credit: wikipedia.org Problema calatoriilor lungi spre alte planete sau chiar si galaxii ar putea fi rezolvata prin hibernarea astronautilor. Medicina spatiala, o noua disciplina, studiaza aceasta metoda, in ideea de a o propune pentru calatoriile cu echipaje…

- Administratorul agentiei spatiale american a confirmat ca Artemis 1 va fi o misiune fara echipaj in jurul Lunii, planificata pentru 2020. Va urma Artemis 2, o misiune ce va consta intr-un zbor cu echipaj in jurul Lunii si care va avea loc “aproximativ in 2022”. Apoi, misiunea…

- Mark Sirangelo, numit in urma cu sase saptamani in functia de asistent special al administratorului NASA, Jim Bridenstine, a parasit agentia dupa ce institutia a renuntat la un plan de reorganizare, primit cu retinere de Congresul SUA, a precizat Bridenstine intr-o declaratie, scrie Agerpres.…

- NASA va trimite pentru prima oara o femeie pe Luna in 2024, in cadrul proiectului "Artemis", in reluarea misiunilor cu echipaj spre satelitul natural al Pamantului. Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat, marti, intr-un eveniment difuzat pe internet, ca i-ar placea ca fiica sa, in varsta…

- Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat marti intr-un eveniment difuzat pe internet ca i-ar placea ca fiica sa, in varsta de 11 ani, sa se poata vedea in postura unei astronaute care va pleca pe Luna in 2024, precizand ca in anii 1960 tinerii nu aveau acest tip de repere. Presedintele…