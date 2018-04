Stiri pe aceeasi tema

- Pastorul si publicistul Martin Luther King, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1963, s-a nascut la 15 ianuarie 1929 in Atlanta, statul Georgia. A studiat la Atlanta si la Seminarul teologic din Chester,...

- Dorim sa mentionam cititorilor nostri faptul ca o institutie scolara buzoiana, Liceul Tehnologic „Henri Coanda“ din Buzau a initiat un transfer de bunuri Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman“, si anume doua piese de mobilier de exceptie, doua cuiere care, dupa toate probabilitatile, au apartinut…

- 21 de cupluri din Chisinau si-au sarbatorit nuntile de aur si de diamant. Timp de cinci decenii, sotii Zaitev au trait bune si rele. Au invatat impreuna la Universitatea Tehnica, iar de atunci sunt de nedespartit.

- Festivalul de la Cannes 2018 a anuntat ca sectiunea sa pentru filme clasice va aduce un omagiu celebrului "2001: A Space Odyssey", la 50 de ani de la premiera acestui film al lui Stanley Kubrick, din care se va proiecta in premiera o noua copie care respecta formatul de 70 de milimetri, relateaza…

- Oficial, Iuri Gagarin a murit in avion cand a incercat sa evite un balon meteo, dar, dupa 50 de ani, dispariția primului om care a mers in spațiu ramane un secret de stat inconjurat de mister, scrie AFP.

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- A fost distrus de bombardamente in ambele razboaie mondiale, apoi a fost ras de pe fata pamantului de apele dezlantuite. Satul Filiu din judetul Braila a disparut dupa inundatiile catastrofale din 1970. Mai inainte, satenii il refacusera de doua ori, dupa ce fusese facut praf atat in Primul Razboi,…

- Despre Regele Mihai se stie ca era o persoana credincioasa. In scurta sa domnie, el a fost ctitorul mai multor biserici din Romania. Printre acestea este Catedrala Mitropolitana din Tminisoara, pe peretii careia a fost pictat portretul Regelui. Dupa abdicarea sa, comunistii au dat ordin sa fie distrus,…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, miercuri, in timp ce se afla la domiciliul sau din localitatea Manastirea Humorului, judetul Suceava, pe fondul consumului de alcool si al unor conflicte anterioare, Gheorghe Suciu a vrut sa isi omoare tatal. Barbatul l-a stropit…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Aproape jumatate de secol de munca in domeniul alimentatiei publice, ca bucatar in restaurantele Sucevei, din care ultimii 25 de ani s-au confundat cu Restaurantul Nistru din Suceava. Acesta este, intr-o fraza, Constantin Pentilescu, nea Costica pentru apropiati. A decis sa se retraga la finele ...

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut miercuri, 28 februarie 2018, o declaratie politica privind criza lemnului de foc pentru populatie. “Stimati colegi, Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a detalia una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta populatia Romaniei, dar despre…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj aniverseaza saptamana aceasta 50 de ani de la infiintare. Cu acest prilej, la sediul institutiei vor fi organizate o serie de manifestari cultural-artistice. Joi, 1 martie 2018, incepand cu ora ...

- Vasile Miriuța, demis de la Dinamo dupa ce a ratat calificarea in play-off, a oferit primele declarații dupa desparțirea de echipa din "Ștefan cel Mare". "Dupa ce am ratat calificarea in play-off, era clar ca nu voi mai ramane. Sefii clubului au sugerat pe la televizor ca e mai bine sa plec, chiar daca…

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, avand in vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui actual, relateaza EFE.

- Semințele de cedru reprezinta unul din cele mai valoroase alimente. Aceste semințe care se gasesc in magazinele naturiste trateaza chisturile ovariene și fibromatoza uterina, a spus Lidia Fecioru la emisiunea „Adevaruri ascunse”. Jumatate de kilogram de semințe de centru se amesteca cu doi…

- Localnicii din Boholt s-au intors pentru cateva ore in timpul bunicilor si strabunicilor lor. A fost organizata o sezatoare tradiționala dupa modelul celor care aveau loc in sat, in anii ’50-’60. Cantecele si jocurile traditionale, „loalele“, „datul litrelor“ sunt doar cateva din obiceiurile…

- ANIVERSARE…Aflat intr-un moment important in istoria sa, Centrul Judetean Militar Vaslui a sarbatorit 50 de ani de activitate. Din anul 1968, mii de tineri vasluieni au trecut portile acestei institutii din dorinta de a servi patria si de a apara ce e mai scump pentru ei. Acestia au fost indrumati de…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Stema din 1968 a noului județ Vaslui La 16 februarie 1968, orașul Vaslui devenea reședința județului cu același nume. Prin Legea nr. 2, s-a revenit la organizarea pe județe, constituindu-se și județul Vaslui, cu orașele Vaslui, Barlad, Huși și Negrești și un numar de 71 de comune. La 16 februarie 1968,…

- Cauzele acestui fenomen sunt multiple, de la lipsa educației reproductive la saracie și risc de excluziune sociala (in Romania – 49,2% dintre copii experimenteaza deprivare materiala severa, in condițiile in care media UE este de 26%). Situație socio-demografica amintita atrage dupa sine cea mai mare…

- Psihologii, asistenții sociali și medicii sunt așteptați sa se inscrie la workshop-ul de formare profesionala continua „Adulterul - Vindecarea și reconectarea partenerilor dupa o relație extraconjugala”, organizat in data de 3 martie, la București, de catre Societatea de Psihoterapie Experiențiala Romana…

- 6.000 de tone de mancare sunt aruncate in Romania in fiecare zi, iar 49 % din alimentele care ajung la gunoi provin de la populatie. Jumatate dintre romani cheltuiesc 40% din venitul lunar pe mancare, iar 10% din alimentele cumparate ajung direct la cosul de gunoi, fara sa fie desfacute. Mancarea risipita…

- CFR Calatori ofera reduceri de Valentine's Day si de Dragobete cuplurilor de indragostiti, care isi vor putea face declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord Bucuresti, potrivit unui comunicat al companiei, remis vineri. Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi !'…

- Fabrica are, in total, 221 de angajati, iar disponibilizarile anuntate se vor face incepand cu data de 15 martie. AJOFM Bistrita-Nasaud va oferi angajatilor care vor intra in somaj programe de consiliere profesionala, pentru ca acestia sa isi gaseasca cat mai repede un nou loc de munca.…

- "Cand economia creste accelerat, oportunismul si efectul de turma ii determina pe multi romani sa deschida afaceri conjuncturale. Iti deschizi si tu o cafenea pentru ca vezi in jur cum toata lumea consuma, se plimba prin mall-uri, bea vafea si atunci se deschid cafenele. Asta nu e afacere, e bisnita.…

- Petru si Lenuta sunt doi batrani dintr-un sat, din judetul Arad, protagonistii ai unui videoclip, realizat de catre un un tanar artist-fotograf, in care demostreaza ca dragostea dintre ei nu a murit nici dupa 50 de ani de casnicie. (VEZI SI: Povestea preotului ialomitean care hraneste sufletele necajite.…

- Asta, in ciuda unui buget mai mic decat cel de anul trecut, cauzat de masurile fiscale ale Guvernului. Soluția administrației caransebeșene pentru aceasta situație dificila? Un credit bancar care va fi indreptat catre investițiile amintite. „Fac din nou acea comparație, bugetul de investiții…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- In saptamana care urmeaza, mai multe zodii vor atinge apogeul fericrii: vor straluci, vor intalni marea dragoste și vor da piept cu adevarata fericire. Te afli printre cele norocoase? BERBEC – Jumatate din inima ta dorește sa renunțe la partenerul de viața, cealalta jumatate din tine nu are curaj sa…

- „Eu sunt Oana Sorescu si in acest moment sunt perfect sanatoasa, lucru pe care nu puteam sa-l intrezaresc in urma cu 13 ani si jumatate. Mi-au spus ca mai am de trait doua luni si jumatate. Am doi baieti absolut fabulosi, care ma urmeaza pe acest drum. In momentul in care am primit acest diagnostic,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi dezvoltarea unui avion supersonic civil rusesc, la 50 de ani dupa legendarul Tu-144 sovietic, supranumit "Concordski", dupa un rasunator scandal de sionaj industrial din timpul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Atentie soferi! In perioada 25.01.2018 – 30.01.2018 se va efectua un transport cu depasiri pe ruta: Bistrita – DN17 – Saratel – DN15A – DN16 – Reghin – DN15 – Targu Mures – DN13 – DC59 – DC58 – Danes – DN14 – Sighisoara – DN13 – Centura Brasovului – DN1A – Sacele – Ploiesti – […] The post Atentie soferi!…

- Aproape jumatate de tara este, de aseara, sub incidenta unui cod galben de ninsori si vant cu pana la 75 de kilometri pe ora la rafala. Preventiv, Primaria Capitalei a organizat comandament.

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice. Ca urmare, unii utilizatori recurg la alegerea unor…

- Strada a devenit proprietate privata inca de acum doua decenii, in urma unei actiuni in constatare deschise de o firma la Tribunalul Galati, insa a ramas mult timp deschisa traficului. Ulterior, in urma vanzarii terenului aferent, noul proprietar a ridicat si un gard, inchizand circulatia.

- Perioada anilor '50 - '60 și-a pus amprenta și asupra designului mașinilor la moda atunci, amintind de tendințele modei. Iata ce autoturisme puteai vedea pe strazi in urma cu o jumatate de secol:

- Actiune fulger a politiltilor timisoreni seara trecuta! Oamenii legii au aplicat 77 de sanctiuni contraventionale soferilor in valoare de aproape 20.000 de lei. Actiunea politistilor a durat doar 90 de minute. „Ieri, 10 ianuarie a.c., in intervalul orar 17.30-19.00, politistii Biroului Rutier Timișoara…

- Modernizarea strazii Eliza Opran din Craiova, demarata și finalizata spre sfarșitul anului trecut, pare doar pe jumatate realizata. Deși autoritațile locale au declarat la acea vreme ca lucrarile au fost recepționate, asfaltarea acestei strazi s-a facut doar pe tronsonul care ...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- NIS America ofera RPG-ul Phantom Brave, lansat pe PlayStation 2 in 2004, via Steam la jumatate de preț ! Oferta este disponibila mai puțin de 35 ore, iar jocul face parte și din Phantom Brave PC Digital Chroma Edition și NIS Strategy RPG Bundle, ambele la reducere de preț de 55% respectiv 36%. The post…