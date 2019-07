50 de ani de la apariția HIV. Cât de aproape e omenirea de eliminarea virusului Dupa 50 de ani de la moartea primului pacient depistat cu HIV, vestea ca doi pacienți au fost vindecați de virus a generat mari speranțe la nivel mondial pentru eradicarea HIV, scriu jurnaliștii de la The Guardian. Tratamentul antiretroviral modern poate suprima deja HIV pana la punctul in care nu are niciun impact asupra speranței de viața și chiar il face netransmisibil. Cu toate acestea, "pacientul din Londra", care a fost lipsit de HIV timp de 21 de luni, ofera ceva mai mult: speranța de eliberare de un virus cu care traiesc 37 de milioane de oameni din intreaga lume. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

