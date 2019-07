Stiri pe aceeasi tema

- Nicki Minaj, celebra pentru versurile sale explicite, urma sa susțina in premiera un concert, pe 18 iulie, in Arabia Saudita. Rapperița a fost invitata sa concerteze la Jeddah Season Festival, unde vor mai sustine recitaluri Liam Payne si Steve Aoki. Acest fapt a starnit insa controverse pe retelele…

- Cantareata rap Nicki Minaj a anulat concertul pe care il avea programat pe 18 iulie in Arabia Saudita, in urma controversei iscate si a apelurilor venite din partea mai multor organizatii ce lupta pentru drepturile omului si ale comunitatii LGBTQ, potrivit news.ro.Intr-un comunicat, citat…

- Anuntul primului concert al cantaretei americane de rap in regatul saudit a provocat o furtuna de reactii pe retelele de socializare – pe de o parte frenezia tinerilor, intr-o tara in care doua treimi din populatie se afla sub pragul varstei de 30 de ani, iar pe de cealalta indignarea ultraconservatorilor.…

- Cantareata americana de rap Nicki Minaj va sustine pentru prima data un concert in Arabia Saudita, in aceasta luna, au anuntat organizatorii unui festival muzical, declansand o furtuna de reactii pe retelele de socializare in