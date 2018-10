Stiri pe aceeasi tema

- Este bine cunoscut faptul ca intre rapperi exista adesea rafuieli care mai de care mai ridicole. Cam asta se poate spune și despre conflictul dintre 50 Cent și colegul rapper Ja Rule, care a atins noi culmi.

- Taxiul zburator electric Volocopter va fi testat anul viitor in Singapore, al doilea oras dupa Dubai in care va putea fi vazuta masina zburatoare aflata in probe, a anuntat joi compania germana producatoare, care spera sa comercializeze acest vehicul in urmatorii 5 ani. Volocopter "va efectua următoarea…

- “Girl With Balloon”, lucrarea semnata de Banksy, a fost licitata, vineri seara, la Sotheby’s din Londra și, imediat dupa adjudecata contra sumei de 1,04 milioane de lire sterline, s-a autodistrus. Panza a trecut printr-o mașina de tocat hartie instalata la baza de jos a ramei, imediat ce licitația s-a…

- Ninsoarea a cuprins partea muntoasa a Romaniei, iar prima ninsoare a ajuns și pe Transfagarașan. Prima filmare cu asta a aparut pe contul de Facebook Sibiu in imagini, iar apoi turiștii au inceput sa puna și poze pe Instagram. Cam așa a aratat prima ninsoare pe cel mai popular drum al Romaniei: Intervenție…

- Un aradean are o pasiune ciudata, de pe urma careia caștiga și foarte mulți bani. El a decis, la un moment dat, sa lase tot, deși avea o poziție buna, era consilier juridic la Fiscul din Arad. Cand n-a mai putut trai fara pasiunea lui, a lasat totul balta și s-a apucat de confecționat cuțite. Cristian…

- Sa renunți la tot ce faceai inainte, sa lași totul balta și sa pornești o afacere proprie nu e tocmai ușor și poate ca mulți dintre noi nu au curajul sa o faca. Dar, Cristian este unul dintre aradenii care au decis sa iși urmeze visul, sa lupte pentru ceea ce iși dorește cu adevarat sa faca și sa-și…

- Compania aeriana italiana Ernest Airlines anunța luni, intr-un comunicat, ca iși va intrerupe temporar operațiunile in Romania din 8 octombrie, urmand sa le reia la finalul lunii martie 2019, cu mai multe destinații din Italia spre Romania.„Ernest Airlines și-a lansat operațiunile in iunie…

- Au aparut primele imagini din noul sezon al Game Of Thrones. Acestea au fost incluse in spotul de prezentare al HBO, alaturi de producții precum „Big Little Lies„, „True Detective” sau „Veep„. Noul sezon al serialului, care va fi și ultimul, de fapt, nu are inca o data de lansare, dar ceea ce știm sigur…