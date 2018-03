Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- HOROSCOP MARTIE 2018: Iata care sunt cele trei zodii care vor fi singure in luna martie: Rac Racii incep sa se izoleze incet de oamenii care le-au facut rau. In cea de-a treia luna a anului vor avea parte de multe revelatii. In luna martie sunt mai decisi ca niciodata sa lupte…

- Berbecul - nu uita sa iți faci o lista cand pleci la cumparaturi. Aceasta zodie are tendința sa cumpere haotic. Taur - Și nativii acestei zodii au tendința sa cumpere haotic. Aceasta zodie insa sunt pe principiul de a refolosi lucrurile nefolosite. Gemeni - Nu cumpara mai mult decat…

- Un barbat de 70 de ani a anuntat la Politie disparitia fiului sau, de 39 de ani. Acesta plecase sa munceasca in strainatate, insa nimeni nu mai stie nimic de el, iar familia nu l-a putut contacta pentru ca are telefonul inchis.

- BERBEC Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales in plan sentimental. Reusita la locul de munca si in afaceri. De asemenea, sunt favorizate intalnirile cu prietenii. Organizati-va timpul in asa fel incat sa nu va neglijati partenerul de viata. TAUR La locul de munca sau in…

- BERBEC: Daca se vor stradui puțin, berbecii vor reuși sa-și rezolve o problema financiara cu care se confruntau de mult timp. Este bine sa o rezolve acum. TAUR: Este posibil ca acești nativi sa sa semneze un nou contract de munca prin intermediul caruia vor avea ocazia sa caștige…

- Berbec. Vor face curațenie in viața lor, vor aparea alți oameni care le vor aduce beneficii. Taur. Incepe anul bine, dar il termina prost. Atenție la tot ce inseamna semnari de acte, de documente. Trebuie sa citim foarte atent. Cu iubirea stau foarte bine, poate chiar sa se casatoreasca. …

- Siguranta si securitatea in munca ar trebui sa fie elemente fundamentale pentru reputatia si profitabilitatea unei companii. Din pacate, mediul economic local este de asa natura incat nu acestea sunt prioritatile pe agenda celor mai multi dintre angajatori, care nu sunt constienti ca siguranta si securitatea…

- Intre 5 și 9 februarie 2018, politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii in parteneriat cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba impreuna cu…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Gemeni Luna februarie vine cu mari schimbari pentru nativii din Gemeni. Chiar daca nu vor avea mare lucru de castigat pe plan profesionat, insa vor avea un mare succes pe plan sentimental. Rac Racii se vor simti mai iubiti ca niciodata in luna indragostitilor. In februarie vor…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- Previziuni karmice februarie 2018 – Ce se intampla cu fiecare nativ ZODIILE DE AER Gemenii fac eforturi mari sa descopere anumite adevaruri, sa treaca prin anumite experiențe, prin aventuri care sa ii faca sa vada viața altfel. Balanțele și Varsatorii sunt și ei deciși sa…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- Cele 4 zodii care isi indeplinesc toate dorintele in 2018 – Totul incepe de ASTAZI 2018 este anul lor. Dupa lungi cautari, dupa numeroase incercari pe toate planurile, dupa ce norocul era cat pe ce sa intre in buzunarul lor in 2017, in sfarsit vin si vestile bune.Desi una dintre cele 4 zodii a avut…

- Berbec – Horoscop Minerva Munca, dragoste, viața, orice si ce este mai important, saptamana aceasta isi va atinge telurile pe care si le-a propus. Pana pe 5 și 6 februarie spun tuturor exact ceea ce cred, dar ce este mai important este ca traverseaza o saptamana dinamica, nu va avea timp sa se plictiseasca…

- Rac Faptul ca o zodie atat de dragalasa si de nevinovata se confrunta cu o karma grea ni se pare si noua o dovada a nedreptatii, dar se pare ca Racii se numara printre zodiile care au cele mai multe greutati de infruntat in viata. Isi adora familia, dar au destule probleme in interiorul ei,…

- Eclipsa va aduce o serie de schimbari in viața noastra, in funcție de semnul nostru zodiacal, și ne va oferi posibilitatea de a face anumite alegeri in ceea ce privește segmentul financiar, mai ales in cazul urmatoarelor zodii: taur, leu și varsator. Luna sangerie se va simți profund de catre…

- Taur In 2018 rutina Taurilor va fi bulversata. In anul acesta, nativii din Taur vor fi mai increzatori in fortele prorii si pregatiti sa descopere si sa infrunte ceea ce i-a speriat tot timpul: necunoscutul. In dragoste, taurul va face tot ce tine de el pentru fericirea proprie, se…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Faptele s-ar fi petrecut in urma cu un an, iar banii s-au acordat printr-un proiect POSDRU "Start - O viata de calitate in Siguranta". Exista suspiciuni ca printre beneficarele pe nedrept a banilor s-ar numara si angajate din primarie. Programul „START - O viata de calitate in siguranta!" s a adresat…

- BERBEC: In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante, intalniri, sedinte, hotarari, care vizeaza asumarea unor responsabilitati, a unor functii sau decuplarea de la niste responsabilitati care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o paguba, oricum isi fac calcule…

- Pirelli va oferi șase tipuri de pneuri pentru noul model Urus de la Lamborghini. Gama de pneuri acopera dimensiunile intre 21 și 23 inch, fiind special create de Pirelli pentru a sublinia cel mai bine diferitele funcționalitați și experiențe de condus oferite de primul super SUV Lamborghini. Pentru…

- Pregatirea profesionala a somerilor buzoieni nu corespunde cu cererea de pe piata fortei de munca. „Structurile profesionale pe care angajatorii le cer nu corespund cu pregatirea somerilor“, spune seful AJOFM Buzau, Ionel Tociu, care confirma faptul ca in momentul de fata, la Buzau, cele mai multe locuri…

- Fecioara, noroc de 5 stele Daca te-ai nascut in zodia Fecioarei, se poate spune ca ai fost binecuvantata de astre. Mereu obții ceea ce dorești și planurile iți ies așa cum le-ai gandit. Ești o perfecționista și nu te descurci prea bine in situațiile critice, dar ești optimista și ai multa…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- Dupa mesele imbelsugate, dupa petrecerile cu familia si prietenii... corpul si mintea noastra merita o pauza pentru a se reface! Nu ne referim aici la diete pentru slabit, ci la reacomodarea psihica cu jobul, munca si viata de zi cu zi in care mergem la serviciu. Gata vacanta! Let’s go for…

- BERBEC – Horoscop saptamanal 7 – 13 ianuarie 2018 – BERBEC. Va fi o saptamana activa in care vor pune accentul pe ideea de daruire, dar și pe aceea de a sti cum sa primeasca, felul in care ne implicam in relații semnificative. Exceptand ziua de vineri, 12 ianuarie, cand atmosfera se tensioneaza brusc…

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- HOROSCOP Berbec 2018. Sunt tensiuni, dar acest tip de tensiuni sunt scantei pentru Berbeci. Cel putin planetele din Capricorn sunt in zona de cariera, putere. An financiar bun. Se exprima bine si e posibil sa fie un an de declin in care vor sa faca o schimbare. HOROSCOP Taur 2018. Fac parte…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal pot fi ușor cuceriți pe ringul de dans. Demonstreaza-i ca ești vesela, spontana și pregatita de distracție. TAUR: Taurii vor fi cuceriți in noaptea dintre ani cu mancarea tradiționala. Daca ai gatit ceva special, ofera-i. Daca nu…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- BERBEC Un Berbec se poate certa cu tine, dar te iubeste prea mult pentru a ramane suparat pe tine, scrie eva.ro. El e un om impulsiv, plin de viata, pasiune si energie. Berbecul iubeste o competitie buna si nu ii place sa piarda sau sa i se spuna ce sa faca. Cu toate acestea, el isi…

- Daca ajungi la concluzia ca nu te-a ranit atat de tare și e ceva trecator sau se poate rezolva in doi, atunci pasul urmator e sa decizi daca merita sau nu o noua șansa, scrie estisuperba.ro. Citeste si 6 zodii care iubesc singuratatea. Ei sunt lupii singuratici Iata mai jos o lista…

- BERBEC: Acești nativi trebuie sa infrunte provocarile care vor veni in aceasta saptamana. Este momentul sa faca ceva pentru a-și ridica standardele sau pentru a-și inalța cat mai sus locul in societate. TAUR: Taurii sunt pe punctul de a caștiga o mulțime de lucruri in aceasta…

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…

- Femeia TAUR: uraște complicațiile Aceste femei sunt cu intotdeauna cu picioarele pe pamant și sunt, de asemenea, foarte raționale. Pe aceste femei nu le poți duce cu zaharelul niciodata și dese ori, barbații se simt intimidați de istețimea și sinceritatea lor taioasa. Femeile taur sunt…

- Mihai Voropchievici, mantra pentru fiecare zodie. Berbec: Accepta prezentul, elibereaza-te de trecut și crezi in viitorul tau Taur: Fa doar ceea de care te temi. Ai incredere in tine și spune-ți: eu pot Gemeni: Ce nu e corect, nu face. Ce nu-i adevarat nu spune și fa intotdeaune…

- Dupa ce a nascut, Bianca Lapuște a declarat ca nu are de gand sa renunțe ca la cariera ei pentru a se transforma intr-o gospodina, insa totuși vrea sa-i fie alaturi fiicei sale (care a implinit 2 ani) in primii ani de viața. Cum concediu de materinitate s-a terminat, Bianca Lapuște s-a intors la munca,…