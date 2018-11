5 vitamine de care ai nevoie în timpul iernii, de Sorina Fredholm Și chiar daca avem și cateva motive sa iubim iarna: ne bucuram de prima zapada, mergem la ski, bem ceaiuri aromate și petrecem mai mult timp acasa cu cei dragi, impreuna cu aceasta distracție, apar și cateva dezavantaje: zilele mai scurte inseamna o expunere redusa la soare, temperatura rece aduce cu ea riscul racelilor, mai puține opțiuni pentru mancare proaspata iar pielea si parul devin uscate și iși pierd din stralucire. Sezonul de iarna afecteaza corpul uman, la fel ca orice alta parte a naturii. Suntem insa cu adevarat sortiți sa suferim pe perioada iernii? Pe langa a fi activi, a ne feri… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

