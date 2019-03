5 trucuri să reaprinzi pasiunea în cuplu Iata 5 dintre ele. Cere si ti se va da Speri ca partenerul/a sa munceasca mai putin si sa petreaca mai mult timp cu tine? Nu te baza pe abilitatile jumatatii tale in a-ti citi gandurile ci spune-i ce vrei. Este mult mai usor, astfel, sa primesti ceea ce doresti cat mai repede. Fa lucrurile pe care le faceai in perioada in care o curtai Fape care lein perioada in care o curtai Fa lucrurile simple pe care le faceai cand erati la inceputul relatiei voastre – cand o tineai de mana, ii faceai o cafea, o imbratisai si ii faceai complimente. Daca v-ati casatorit asta nu inseamna ca nu mai trebuie sa investesti in relatia voastra.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

