5 trucuri rapide pentru a te îmbrăca stilat cu puțini bani Pare imposibil sa ții pasul cu trendurile fara a-ți falimenta bugetul lunar, mai ales daca cu greu te poți abține sa nu iți cumperi ceva atunci cand intri intr-un magazin. Mult timp, conceptul de „femeie bine imbracata” a fost sinonim cu hainele scumpe ale firmelor de talie mondiala. In prezent, sa fii bine imbracata ține mai degraba de creativitatea cu care iți compui ținutele și de trucurile pe care le știi pentru a-ți cumpara haine de efect, dar la prețuri accesibile. Exista cateva reguli de care trebuie sa ții cont, daca vrei sa te poți imbraca bine fara sa cheltuiești o avere: Umple-ți dulapul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

