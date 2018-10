5 trucuri ca sa-ti cresti productivitatea atunci cand lucrezi de acasa

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Unțești a fost reținuta duminica seara dupa ce și-a ucis soțul în urma unei dispute domestice. Ea este acuzata de omor dupa ce l-a lovit pe barbat cu un cosor în zona femurala.

- Dragoș Dolanescu ocupa o funcție importanta, de deputat in Parlamentul din Costa Rica . In plus, pentru ca are aceeași naționalitate cu Elena Udrea și Alina Bica, arestate in Costa Rica, a fost expus unor șiruri de intrebari despre cele doua femei. Dragoș Dolanescu a evitat cat a putut sa-și asocieze…

- Adrian Mutu este in prezent sub contract cu echipa a doua a clubului Al-Wahda. Fostul decar al echipei natioanale isi incearca veleitatile de antrenor departe de Romania, dar marturiseste ca s-ar intoarce acasa pentru echipa lui de suflet, Dinamo, impreuna cu Cristi Borcea, scrie Mediafax.Dinamo…

- Cornel Talnar e o fosta glorie a lui Dinamo, club unde a jucat si a antrenat in Liga 1 Betano. "Tantarul", asa cum e poreclit, e si unchiul lui Gicu Grozav, noua achizitie a celor din "Stefan cel Mare", si totodata omul care l-a convins pe internationalul de 28 de ani sa imbrace...

- Proba pentru eliminare din cea de-a șasea ediție a emisiunii „Ultimul Trib” a luat sfarșit, dupa rasturnari de situație incredibile. Concurenta care parea sa fie in avantaj a pierdut, din cauza unor probleme de echilibru. Ema Șerban va pleca acasa, iar Paula Chirila va ramane in Madagascar.

- De ultima ora! Vacante in anul scolar 2018 – 2019: Prima zi libera va fi vineri, inainte de referendum. Vezi ce elevi stau acasa in 5 octombrie Elevii vor avea patru vacante in anul scolar 2018-2019. Pe langa acestea, elevii din clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza…

- In general, femeile prefera sa aiba o lungime rezonabila a parului, astfel incat sa-l poata ingriji si coafa cat mai usor! Exista, insa, si femei care vor un par cat mai lung si care - daca se poate - sa fie lucios ca in reclame.