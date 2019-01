Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia destinata sectorului sanatatii si serviciilor pentru pacienti s-a evidentiat drept unul dintre elementele centrale ale Targului de electronice de la Las Vegas, la care sunt prezente peste 200 de companii din aceste domenii, care incearca sa revolutioneze relatia intre bolnavi si doctori,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 2,97%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Artificiile și petardele sunt sarea și piperul sarbatorilor de iarna. Doar cateva secunde de neatenție sunt suficiente ca bucuria sa se transforme in tragedie. Președintele Asociației Importatorilor și Comercianților de Obiecte Pirotehnice din Romania, timișoreanul Dan Pintilie, susține ca ”petardele,…

- In luna octombrie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4532 lei, cu 1,1% mai mare decat in luna septembrie 2018, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2720 lei, in crestere fata de luna precedenta…

- Schneider Electric, specialistul global in transformarea digitala a managementului energiei și in automatizare, introduce programul mySchneider Rewards, creat pentru partenerii electricieni, instalatori și constructori care cumpara produse Schneider Electric pentru proiectele lor. Fiecare noua achiziție…

- Targul municipal din Craiova este locul unde oamenii vin sa cumpere produse „de firma“, la preturi avantajoase. Cel putin, asta credeau pana acum. Politistii au stabilit ca mare parte din obiectele de imbracaminte, incaltaminte, dar si asa-zisele bauturi fine vandute in Targ sunt, de fapt, contrafacute…

- Inarmați cu saci menajeri de mari dimensiuni, oamenii din blocul D5 s-au apucat sa stranga bucațile de moloz, obiectele care nu mai pot fi folosite, ușile sfartecate de explozie, ca sa pregateasca terenul pentru meseriașii ce urmeaza sa le refaca apartamentele. In vreme ce unii sunt mulțumiți ca au…

- Discrepanța dintre insistența cu care primarul Robu iși clameaza ultra-corectitudinea și ritmul in care se sifoneaza banii publici in Primaria Timișoara... The post O școala din Timișoara a cumparat produse second-hand cu prețuri umflate de 30 de ori de la o firma de casa a unui șef din primarie! appeared…