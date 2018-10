5 strategii care iti dezvolta calitatile de lider atunci cand nu esti tu seful

Stiri pe aceeasi tema

- Ralph Simon, CEO al Mobilium Global Group, recunoscut ca unul dintre fondatorii industriei moderne de divertisment și continut mobile, spune ca Romania trebuie sa depaseasca odata stadiul de "tara de outsourcing". Startup-urile pot veni cu solutia.

- Horoscop 29 august 2018. Cei care simt ca s-au distanțat de persoana iubita sunt sfatuiți sa lase alte activitați deoparte, macar pentru o perioada, și sa-și concentreze atenția doar asupra partenerului. Horoscop 29 august BerbecBerbecii se confrunta cu mici probleme de sanatate. Deși…

- Cosmin Andreica, lider sindical EUROPOL, afirma ca in legislatia romaneasca nu exista nicio prevedere care sa interzica numerele de inmariculare folosite de romanul stabilit in Suedia.Barbatul care conducea autoturismul inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand injurii la adresa…

- Seful CJ Iasi, Maricel Popa, a anuntat, vineri, la finalul unor discutii cu ministrul Culturii George Ivascu, ca la inceputul lunii decembrie la fi organizat la Iasi Balul Centenarului, evenimentul urmand sa se desfasoare la Palatul Culturii din municipiu. Maricel Popa, care este si lider PSD Iasi,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, lider al PSD Iasi, a declarat ca la inceputul lunii decembrie va avea loc Balul Centenarului si ca la eveniment va fi invitat “tot Guvernul”, moment in care Varujan Vosganian (ALDE) a intervenit, spunand ca va fi invitat “Guvernul de atunci”.…

- Presdintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa, la ora 16.00. Seful statului si premierul Viorica Dancila au discutat, ieri, la Palatul Cotroceni, timp de 40 de minute, dupa mai multe luni in care n-au avut dialog

- Deputatul PMP Maramures, Adrian Todoran a fost desemnat vice-lider al grupului parlamentar PMP in Camera Deputatilor. Calitațile deputatului au fost remarcate de colegii de partid, acesta a fost ales recent și vicepresedinte al PMP. „Incepand cu data de 2. 07. 2018, am fost desemnat vice-lider al grupului…