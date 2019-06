Stiri pe aceeasi tema

- Invazie de tantari in Capitala, dupa ploi. Medicii avertizeaza ca exista riscul transmiterii virusului West Nile, de la care se face encefalita. Compania municipala abia a semnat contractul pentru dezinsectie si, in acest weekend, face teste.

- O ciuperca modificata genetic pentru a produce venin de paianjen ucide cu rapiditate populatiile de tantari care transmit malaria, sugereaza autorii unui studiu publicat in revista Science, informeaza vineri PA. Cercetatori de la Universitatea Maryland din Statele Unite si experti din Burkina Faso au…

- Tot mai mulți timișoreni se plang in ultimele zile de roiurile de țanțari care au aparut in oraș. Una dintre „victime” este și primarul Nicolae Robu, insa acesta susține ca operatorul angajat de municipalitate sa se ocupe de dezinsecție nu poate interveni din cauza vremii.

- La nivelul județului Timiș, in perioada iunie-noiembrie, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș instituie sistemul de supraveghere și control pentru The post Masuri de prevenire a infecțiilor provocate de țanțari appeared first on Renasterea banateana .

- Iosif Rotariu, 57 de ani, a povestit la GSP LIVE o intamplare incredibila dintr-un cantonament al lui Poli Timișoara, cand evolua in aceeași echipa cu legendarul fundaș Dan Paltinișanu. VIDEO cu relatarea lui Iosif Rotariu: „Eram la Poli Timișoara, aveam 17 ani, am mers in cantonament la Buziaș.…

- Muzica te protejeaza impotriva mușcaturilor de țanțari.Efectele muzicii dubstep. Afla din articolul a1.ro, care este genul de muzica care te apara impotriva mușcaturilor de țanțari, concluziile unui studiu științific

- Femele de tantari care transmit febra dengue si virusul Zika repereaza oamenii datorita unui receptor cu ajutorul caruia simt acidul lactic din transpiratia umana, au descoperit cercetatorii americani, relateaza vineri AFP.