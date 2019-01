Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 495 de seriale TV au difuzat episoade noi in 2018 in Statele Unite, iar platformele de streaming video au ocupat pentru prima data in istoria industriei de televiziune locul intai in clasamentul distribuitorilor, potrivit datelor comunicate vineri jurnalistilor de la AFP de FX Networks Research.…

- Netflix ar putea pierde 20% din continut, calculat in ore de program, in eventualitatea in care companiile traditionale de media isi vor pune in practica promisiunea de a-si retrage continutul din serviciul Netflix, potrivit datelor Ampere Analysis, citate de un raport realizat de Business Insider.Citește…

- Sorana Cirstea, 85 WTA, 28 de ani, a anunța luni ca se retrage din echipa Romaniei din Fed Cup. (Detalii AICI) Dupa 29 de meciuri jucate pentru echipa de Fed Cup, pentru care a debutat in 2006, Sorana Cirstea a decis sa se retraga intr-un moment in care Romania avea o echipa puternica, cu x jucatoare…

- Specialistii Rentrop&Straton va ofera culegeri pentru invatarea de limbi straine precum engleza, franceza si germana la preturi mici! In functie de alegerea dvs., puteti beneficia chiar si de REDUCERI avantajoase! Click AICI pentru a vedea oferta completa! Practic, oferta cuprinde culegeri de exercitii…

- Joséphine de Beauharnais, Nefertiti, Maria Regina Scoției, Lucreția Borgia, toate aceste femei sunt reprezentative pentru perioadele în care au trait și destinele lor le-au făcut să fie departe de niște femei obișnuite.

- Mai multe siteuri de filme, pe care romanii obișnuiau sa se uite la producții piratate, vor fi blocate de catre principalii furnizori de internet din Romania, din cauza unor procese internaționale. Este vorba despre www.filmehd.net, www.filmeonline2013.biz și www.thepiratebay.org, ultimul fiind disponibil…

- Descoperiti adevarata aventura in seria originala Cartoon Network, “Craig si Dumbrava”, incepand de luni, 15 octombrie! Acest serial extraordinar il urmeaza pe tanarul Craig, in timp ce ii conduce pe cei mai buni prieteni J.P. si Kelsey in calatorii comice prin salbaticia suburbana din vecinatatea lor,…

- Astazi se implinesc 77 de ani de la unul dintre cele mai intunecate episoade din istoria Romaniei. Marți, 9 octombrie, este Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania. In aceasta zi, diverse ceremonii au loc in toata țara, pentru a comemora evreii și rromii care au murit in…