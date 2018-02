Stiri pe aceeasi tema

- Uneori, organismul ofera indicii subtile ca ceva este in neregula cu tine. De aceea, fii atenta la aceste semne și mergi la medic. In spatele lor se poate ascunde o boala de inima, scrie realitatea.net.

- Peste 400 de civili, intre care o suta de copii, au fost ucisi in ultimele cinci zile in provincia siriana Ghouta de Est, bombardata intens de fortele regimului de la Damasc. Va avertizam, sunt imagini care va pot afecta emotional!400.

- O fotografie in care apare Mihaela Nicola, PR-ul SRI-ului, a ieșit acum la suprafața. Coincidența bizara este data de faptul ca Traian Basescu a afirmat ca Nicola se ocupa, de fapt, și cu PR-ul Laurei Codruța Kovesi, dar ar fi fost și șefa „acoperiților” din presa.

- O podoaba capilara sanatoasa este și frumoasa chiar daca adesea reprezinta o lupta constanta mai ales cu firele despicate, motiv pentru care marea majoritate a femeilor cauta diferite metode sau tratamente naturiste pentru a o preveni. Cu cat iți vopsești parul mai des cu atat expusa ești…

- Autismul inregistreaza o creștere alarmanta in toate mediile, in toata lumea, estimandu-se ca in anul 2016 exista 1 copil cu tulburare de spectru autist la 56 de copii. Autismul apare mai des la baieti decat la fete (proportia fiind de 4 la 1), in Romania estimandu-se ca sunt 30.000 de persoane cu…

- Salina Turda este prima destinație excentrica din Top 10 realizat de cunoscuta publicație britanica The Guardian. Apariția intr-un astfel de top poate atrage un numar insemnat de turiști europeni! Read More...

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- 1. Berbec și FecioaraSa vedem ce-i aduce impreuna. Sunt plini de contradicții, lucru care-i atrage pe cei din jur. Fecioarele admira increderea. Este uimitoare capacitatea sa de a repara lucrurile care nu mai funcționeaza. totuși pasiunea Berbecului pentru risc și pentru lipsa de analiza…

- Donald Trump, presedintele SUA, si-a aratat nemultumirea fata de recenta cadere a bursei americane in ciuda stirilor macroeconomice pozitive publicate in ultima perioada. Intr-o postare facuta pe contul sau de Twitter, Trump a subliniat ca bursa nu mai are evolutii “ca pe vremuri”.…

- Turneul în Statele Unite i-a provocat neplaceri îndragitei interprete de folclor Irina Loghin, la primele semne ca a fost infestata cu un virus care a ucis oameni în America. Afla în ce stare e acum artista.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, reactioneaza la imaginile de cosmar surprinse la Spitalul de Boli Infectioase, postand poze care arata un spital curat si ingrijit.”Pozele sunt actuale si prezentarea lor este legitima”, scrie edilul, dezamagit ca nu se vorbeste si despre cealalta parte a unitatii.

- Afla ce spune zodiacul chinezesc despre tine! Știați ca puteți afla cateva informații foarte interesante despre personalitatea dvs bazata pe trasaturile diferitelor semne animale in Zodiacul chinezesc? Mai jos sunt cele 12 Semne zodiacale chineze și trasaturile lor de personalitate și / sau ințelesuri:Anul…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer si-a prezentat zilele trecut bilantul activitatii ministeriale si printre realizarile sale a introdus si aparitia sa la postul de televiziune american FOX News drept una din masurile ce au condus la intarirea pozitiei Romaniei pe plan extern.

- Anul 2017 a fost primul an in care cazuistica inregistrata de Asociația Telefonul Copilului indica abuzul emoțional drept principala forma de abuz asupra copilului (34.81%), urmat de neglijare (30.52%) și molestarea fizica (22.46%), se arata in bilanțul publicat miercuri de asociație. 116 111 este linia…

- Taur și Fecioara Aceste doua semne zodiacale (Taur și Fecioara) sunt compatibile, ambele fiind semne de pamant, potrivit astrologiei. Nativii Taur și Fecioara formeaza un cuplu aproape perfect. Sunt nativii care se ajuta unul pe celalalt, se ințeleg, și intotdeauna au incredere in ei, indiferent…

- Magistrații Curții Constituționale au discutat marți ore bune sesizarile pe care le-au primit pe Legile Justiției si au luat și o prima decizie. Astfel, ei au declarat constituționala inființarea secției care investigheaza infracțiunile comise de magistrați. Apariția unei astfel de secții spulbera manipularea…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Comisia Europeana a impus extinderea pana la 31 martie a masurilor luate dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, astfel ca in zona de supraveghere cu o raza de zece kilometri in jurul focarului sunt patrule de politisti si jandarmi care se asigura ca nu se transporta…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Apariția unui nou focar de pesta porcina africana in localitatea Micula, a determinat DSV Salaj sa interzica comerțul cu porci in targuri pe perioada nedeterminata, ca masura preventiva. „Presiunea virala e in continuare mare, fiind favorizata și de condițiile climatice și de comerțul necontrolat. Din…

- Cand te confrunți cu foliculita , nu te bucuri de piele fina și catifelata dupa epilare. Ce este aceasta inflamație și cum poți sa o previi. Citește și: 4 greșeli care iți pot imbatrani pielea prematur. Pe langa aspectul inestetic și senzația neplacuta, iritațiile aparute dupa epilat risca sa provoace…

- Pe site-ul Primariei Sighet, in data de 29 decembrie 2017, a fost postat un anunț de scoatere la concurs a doua posturi de șef birou, ambele in cadrul aparatului de specialitate al Primarului: șef birou Relații cu publicul și șef birou Administrativ. Deși vorbim de posturi de șef birou, platite cu aproape…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie agerpres.ro. ''Haideti sa nu…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Mult prea multi oameni se confrunta cu probleme legate de caderea parului si de slabirea vederii. Aceste conditii pot fi foarte neplacute si uneori pot fi chiar jenante. Crezi sau nu, exista o solutie pentru tratamentul acestor probleme si este complet naturala. Exista o multime de ingrediente naturale…

- O asistenta din Arabia Saudita si-a batut joc de un nou nascut, internat in spital din cauza unei infectii urinare. I-a schimonosit fața si a pus filmarea pe internet. Imaginile s-au raspandit rapid, spre disperarea parintilor.

- Donald Trump a luat foc din pricina unei carti, plina de dezvaluiri explozive, care pun intr-o lumina extrem de proasta Administratia sa. Fostului sau consilier, Steve Bannon, i-a spus, de pilda, autorului, ca intilnirea dintre fiul lui Trump si un grup de persoane din Rusia, in timpul campaniei electorale,…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- BERBECPlanurile pe care vi le-ați facut pentru aceasta zi ar putea fi incununate de mare succes. Nu va lipsește creativitatea și inspirația.TAURS-ar putea ca unele lucruri sa se schimbe foarte rapid. Fiți vigilenti si practici și veți reuși sa va atingeti obiectivele.

- ”Sunt doua scenarii: fie PSD scapa de acest grup, care-l ține captiv, prin diverse modalitați pe care le evaluam in aceasta perioada, fie ramane Dragnea și acest grup de oameni cu denumirea și va aparea un nou partid de stanga. Suntem foarte mulți care discutam și lucram la un nou proiect pentru PSD:…

- Sub sloganul „De la noi, cu drag, pentru voi!”, in parcul din centrul orașului Campeni a debutat ieri, de la ora 14.00, Targul de Craciun organizat de elevii Colegiului Național „Avram Iancu” din localitate, eveniment caritabil prin care fondurile obținute in urma vanzarii produselor oferite de elevi…

- Investiția mult așteptata de mii de barladeni și care vizeaza asfaltarea a 56 de strazi și alei din șase cartiere de case, singurul proiect din urbe pentru care s-a obținut finanțare de la Uniunea Europeana, va fi gata in iunie 2018. Proiectul „Strazi Deal II, Țuguiata II, Bariera Puiești, Complex Școlar,…

- Astrele ne dezvaluie care sunt cele mai bune combinații de zodii și care sunt zodiile care se potrivesc cel ma bine in dormitor. Astrele spun ca cele mai bune combinații de zodii sunt cele care au același semn: foc, apa, pamant și aer. Foc: berbec, leu și sagetator Pamant: taur, fecioara…

- Noi imagini au aparut in legatura cu crima care a avut loc marți seara in stația de metrou Dristor 1. Anterior acestui eveniment tragic, suspecta principala a incercat sa mai impinga o tanara in fața metroului, insa, din fericire, nu a reușit, scrie digi24.ro.

- Diavolul despre care Papa Francisc vorbește din ce in ce mai des de cand este pontif, se manifesta intr-un mod foarte diferit in societate, fata de cum stiam din cartile sfinte. Este un ca un germen prezent peste tot, care inghite tot ceea ce este bun și incearca sa dezbine oamenii, sa-i distruga, sa-i…

- Cu totii ne dorim sa parem tineri cat mai mult timp, dar odata cu varsta parul incepe sa albeasca. Albirea acestuia se poate produce din cauza scaderii nivelului de melanina, ia cateva obiceiuri zilnice accelereaza albirea parului.

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și in țara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferința in domeniul securitații cibernetice. Citeste si: Seful CCR,…

- Aparitia primelor semne ale imbatranirii este insa un proces care poate fi intarziat, mai ales daca se incearca evitarea unor factorii care pot duce la aparitia prematura a acestora, precum este expunerea indelungtata la soare in timpul verii. Mai mult decat atat, aparitia acestor prime semne ale imbatranirii…

- Coloana noastra vertebrala este alcatuita din vertebre, care sunt legate intre ele prin discuri intervertebrale. Cand aceste discuri sufera anumite traumatisme nu iși mai pot indeplini funcțiile și creeaza probleme coloanei. Printre acestea se numara și hernia de disc. Afla cum se manifesta hernia de…

- Diego Maradona a venit la tragerea la sorti pentru Cupa Mondiala insotit de iubita lui, Olivia Rocio. Aparitia de vineri seara a cuplului Maradona-Olivia nu a lasat publicul fara reactie, partenera cu 31 de ani mai tanara a fostului fotbalist argentinian atragand toate privirile, potrivit dailymail.co.uk.…

- Un porc mistreț a fost lovit de un autoturism pe DN 24 Tișița – Cosmești, apoi a fost proiectat in fața unui tir. Incidentul a avut loc in aceasta seara. Niciun om nu a fost ranit, dar mașina a fost avariata. La fața locului au ajuns și polițiștii.

- Ai fluturi in stomac și simți ca te-ai indragostit? Iți place de el, dar nu știi daca și lui ii place de tine? Acestea sunt doar cateva intrebari pe care și le pun femeile la inceputul unei relații.

- Filmul "Titanic" a ieșit in cinematografe in noiembrie 1997. De jubileul filmului, actrița Kate Winslet, care a jucat rolul lui Rose, a povestit cateva detalii din culisele filmarilor, in cadrul emisiunii The Late Show cu Steven Colbert.

- Stela Popescu a incetat din viața joia trecuta, la varsta de 81 de ani, vestea șocandu-i și pe romanii stabiliți in Spania, care o așteptau nerabdatori, pe 2 si pe 3 decembrie, pentru doua reprezentații, cu spectacolul „E Viva Revista", alaturi de alte nume mari precum Alexandru Arsinel, Monica Anghel,…

- Simți ca va invartiți intr-un cerc in care totul merge prost și nu mai aveți scapare? Tot ce iți dorești este ca lucrurile sa mearga bine in relație, insa oricat ai incerca, acestea merg din rau in mai rau? Cu cat iți dorești mai mult in relație, cu atat

- Intr-un tarziu, America a vorbit. S-a declarat ingrijorata. In ecou, s-a auzit corul glascioarelor diverselor variante de patriot nationale. Mai timizi sunt cei care ar trebui sa glasuiasca de sa-i tiuie urechile mafiei.