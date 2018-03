Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Quinn: Sportul menține mintea ascuțita și imbunatațește performanțele creierului, chiar și la varste inaintate Oamenii nu prea vor sa ințeleaga cat de important este sportul in viața. Mișcarea fizica ne ține la distanța de boli, ne ajuta sa slabim, sa fim în forma și plini de energie…

- Fondatorul Asociatiei Little People, Shajjad Hadier, numit consul onorific al Marii Britanii la Cluj Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, l-a numit marti pe Shajjad Hadier Rizvi, om de afaceri si coordonator al unor actiuni caritabile pentru copiii bolnavi de cancer, drept consul onorific in Cluj-Napoca,…

- Exista o vorba: „Sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac…“ Bineințeles ca se refera la anumite alegeri morale pe care majoritatea dintre noi trebuie sa le ia cateodata. In ultima vreme, in centrul atenției televiziunilor a fost un caz cel puțin absurd. Iar de la acest caz au mai aparut și…

- Rețelele de socializare pot fi inșelatoare, iar acest lucru ni s-a confirmat dupa ce am aflat ca unul dintre acele “modele faimoase” de pe Instagram nu este real. Are o frumusețe izbitoare, mai mult de 40.000 de followers pe Instagram, iar una dintre fotografiile ei a fost postata, recent, și de cei…

- Așadar, premierul Viorica Dancila si-a manifestat, marti, 27 februarie, sustinerea fata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Viorica Dancila a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, ca are foarte mare incredere in Toader si ca raportul de evaluare a activitatii Directiei…

- Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra! Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia…

- Iata un ghid de decodare a acestor numere de ingeri si sa afli ce iti spun. Numere de ingeri 111: Trezeste-te 1:11 sau 11:11 este, cu siguranta, un semn magic. De fapt, cartea Magicianului din majoritatea cartilor de tarot are numarul 1. Cand iti tot apare in fata ochilor acest numar,…

- Cele mai cunoscute tipuri de orez Chiar daca noi folosim 1-2 tipuri de orez in gatit, exista de fapt o varietate bogata, care ofera diverse opțiuni in bucatarie. Orezul cu bob lung: acesta este cel mai folosit tip de orez in India, Statele Unite ale Americii și China. Orezul…

- "Intr-o societate in care informația este excesiv de abundenta, oamenii nu mai au timp sa stea și sa analizeze. S-au dezobișnuit sa mai verifice. Cred ca fenomenul de fake news este o parte a razboiului asimetric. Daca dorești sa manipulezi și sa impui o decizie, atunci bombardeaza-i pe ceilalți…

- Cerem guvernului sa ne foloseasca, cu resursele noastre, cu specialistii nostri, vorbiti cu noi sincer, ascultati-ne pentru ca nu vrem raul Romaniei si nu putem decat impreuna! Nu vrem sa fim pompieri, voi sa lansati, noi sa stingem focul! E nevoie de o resetare. Noi am crescut, dar nu ne-am dezvoltat,…

- Obezitatea poate fi contagioasa! La aceasta concluzie au ajuns mai multe echipe de cercetatori din domeniul medical și al nutriției care au incercat sa afle, prin studii ample, care este cauza creșterii alarmante a numarului de supraponderali. Vinovatul depistat de oamenii de știința este… comportamentul…

- JTI a fost certificata, pentru al cincilea an consecutiv, Top Employer Romania 2018 (Angajator de Top) și Top Employer Europe 2018, in urma evaluarii realizate de Institutul Top Employers. Certificarea reprezinta o recunoaștere a condițiilor excelente de munca oferite de JTI și a mediului de lucru propice…

- Cel mai bizar mod de a scapa de pietrele de la rinichi – și nu vorbim aici despre bautura care dizolva calculii sau despre remediul cu coacaze roșii ori semințe de dovleac – a fost descoperit de un medic urolog din Michigan, SUA. Iata și alte ciudațenii din lume – legate de picturi, progenituri și……

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Cu o participare peste așteptari, astazi și maine, 16-17 februarie, la Sediul Fundației de Ingrijiri Comunitare Piatra-Neamț, se desfașoara Conferința ”Sanatate pentru varsta a III-a”. Activitatea de astazi este coordonata de prof. univ. dr. Rodica Ghiuru, șefa Clinicii 5 din cadrul Spitalului CFR Iași…

- China a intrat in Anul Cainelui de Pamant. Chinezii au sarbatorit insa Anul nou chinezesc diferit fata de anii precedenti. Astfel, evenimentul nu a fost marcat cu petarde si focuri de artificii, dupa ce acestea au fost interzise din cauza nivelului ridicat de poluare din Beijing, relateaza The Telegraph.…

- Ieri, politistii au intervenit la aproape 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Oamenii legii au aplicat peste 6.800 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 750 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au fost retinute 465 de permise de conducere.

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai…

- O sculptura antica care reprezinta o camila in marime naturala, descoperita in Arabia Saudita. O sculptura care reprezinta o camila in marime naturala, care dateaza din urma cu 2.000 de ani, a fost gasita in deșertul Saudit, un loc care nu poate susține viața. Chiar daca reprezetari artistice ale camilelor…

- Scandalul nu e doar la Ploiesti, ci la nivel national, spune Cozmin Gusa despre ”razboiul” momentului din DNA. Consultantul politic susține ca in interceptari este un limbaj de infractori si l-a criticat pe seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, ale carui declaratii nu l-au convins. Gusa a mai adaugat ca…

- Agenții locali au mers in cluburi impreuna cu polițiștii de la Secția 2 și cu jandarmii. Ei au vrut sa vada daca patroni de localuri respecta legea privind „pastrarea liniștii publice” pe timp de noapte. Au verificat 19 societați comerciale și au dat trei amenzi, din care una pentru lipsa…

- Obiceiurile de dimineața te ajuta sa slabești sunt urmatoarele: Fa un duș cu apa calduța Chiar daca nu-ți place apa rece, ar trebui sa optezi pentru astfel de dușuri. Apa calduța spre rece stimuleaza metabolismul și accelereaza procesul de pierdere in greutate. In plus, crește nivelul…

- Cercetatorii americani de la University of Southern California si RAND Corporation au aflat, in urma unui studiu, ca obezitatea are mai multe trasaturi cu bolile infectioase decit ne-am imaginat pina acum. Noua cercetare s-a bazat pe ideea ca fiind in societate, oamenii tind sa copieze comportamentul…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- De asemenea, pe bulevartul Regent nr. 47-48 iși au sediile mai multe firme. La respectiva adresa a fost trimis un plic cu un praf suspect. Mai multe persoane au intrat in contact cu substanța. Oamenii aceștia sunt testate pentru a se determina daca au fost contaminate. știrea se actualizeaza

- Polițiștii Serviciului Rutier din Valcea au acționat in cursul nopții de 7 spre 8 februarie, pentru prevenirea consumului de alcool la volan in randul conducatorilor de autovehicule care transporta marfa. Oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale de peste 22.000 de ...

- Discurs record in Congresul SUA: 8 ore și 7 minute. Liderul opoziției din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a vorbit opt ore și șapte minute in plenu Congresului american despre o reforma a sistemului de imigrație. Ea dorește sa protejeze tinerii care traiesc ilegal in SUA, cunoscuți drept ”Dreamers”. Potrivit…

- Un ciclu important s-a incheiat ieri, pe 31 ianuarie 2018. Super Luna și Luna Albastra Sangerie au fost doua evenimente care iși vor pune amprenta asupra tuturor abia din 1 februarie, ceea ce s-a și intamplat. Apogeul este atins astazi, 3 februarie, fiind prima sambata din luna care tocmai a inceput. …

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal devine din ce in ce mai interesanta. Alaturi de Alexandru Dedu, presedintele in exercitiu, si Narcisa Lecusanu, care si-a anuntat intentiile de a candida pentru functia numarul 1 in handbalul romanesc, a aparut un al treilea candidat:…

- Managerul Simonei Halep, fosta jucatoare de tenis Virgina Ruzici, a declarat la finalul meciului dintre sportiva din Romania si Angelique Kerber ca determinarea Simonei a fost cea care a facut diferenta pe teren. “Simona refuza sa piarda! Este gata sa moara pe teren, numai sa castige. Este genetic!…

- CFR Calatori a vandut bilete cu loc intr-un vagon-fantoma. Situație fara precedent, creata de CFR calatori, dupa ce trenul IR 1582, pe ruta Constanța-București Nord, a ramas in mod inexplicabil fara un vagon. Astfel, CFR Calatori a vandut bilete la vagonul nr. 5 al acestui tren, care a fost desființat…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Oamenii de știința de la University of Medical Sciences in Iran au ales pentru un studiu, femei obeze și le-au imparțit in doua grupuri. Timp de trei luni, femeile au mancat sanatos și au redus numarul caloriilor zilnice cu 500. Femeile din primul grup, au consumat zilnic trei grame (aprox.…

- Mirabela Dauer a vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre oamenii care nu mai fac parte din viata sa, dar si despre faptul ca exista momente in care oamenii nu apreciaza artistii la justa lor valoare. Bineinteles, Mirabela Dauer a vorbit si despre acuzatiile care ii sunt aduse lui Alexandru Arsinel…

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- Prima intrebare la care ar trebui sa ai raspunsul inainte de a te decide sa pariezi este daca respectiva casa de pariuri pe care ai ales-o este sau nu licentiata. In Romania, conform legislatiei care reglementeaza activitatea de Gambling, orice agentie de pariuri trebuie sa detina o licenta acordata…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au impartit 80 de pachete cu mezeluri si fructe, donate de catre firma Aldis, enoriasilor parohiei Matita, din judetul Prahova. Este vorba despre o comunitate cu persoane preponderent varstnice si cu venituri modeste. Oamenii au fost placut surprinsi…

- Oamenii au spus, conform voturilor inregistrare, ca evenimentul politic al anului care tocmai s-a incheiat este subiectul legat de modificarile facute la Legile Justiției. Așadar, la intrebarea "Care este evenimentul politic al anului?", raspunsurile au aratat astfel: Venire…

- O serbare feerica, de Craciun Joi, 21 decembrie, am avut placuta ocazie sa participe la o serbare de Craciun inedita, in comuna Corbeanca. Spun inedita, deoarece protagoniștii acestui spectacol au fost copiii care alcatuiesc cunoscutul ansamblu „Sunetul Muzicii”, dar și micuții sportivi ai clubului…

- Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care…

- Cu cateva zile inainte de venirea Moșului, Șerban Copoț face apel la producatorii de jucarii și ii roaga sa nu mai puna prețuri exorbitante pentru niște lucruri facute din plastic. Ca el sunt și alți parinți ai caror copii sunt pasionați de jocurile de construit. Pe lista catre Moș Craciun, unul din…

- Vad frumosul de lânga ei altfel decât noi, asta deși trec prin aceleași locuri, simt aceleași lucruri și sunt înconjurați de aceiași oameni. În viața de zi cu zi sunt medici, economiști sau oameni simpli, dar au în comun un lucru: pasiunea pentru fotografie. Absolvenții…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Texas A&M University arata faptul ca exista o strategie pentru a evita tendința de a face cumparaturi exagerate de Sarbatori. Cercetatorii susțin ca oamenii care fac cumparaturile in mai multe tranșe au mai multe șanse sa fie cumpatați. Citește…

- Studiul, realizat de cercetatorii de la Texas A&M University, analizeaza felul in care oamenii reusesc sa dea dovada de stapanire de sine atunci cand e vorba de cumparaturi si a ajuns la concluzia ca e nevoie de cumpatare pentru realizarea scopurilor importante.''Incercati sa va pastrati…

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…