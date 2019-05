5 reguli de aur daca nu vrei sa te bazezi pe o pensie de la stat

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului care modifica legea taximetriei intra in vigoare astazi si permite sanctionarea directa a soferilor care fac transporturi de persoane contra cost, fara a avea autorizatie conform legii. Soferii risca amenzi de peste 25.000 de lei, dar si retinerea documentelor autoturismului.…

- Publicate saptamana trecuta in jurnalul oficial, noile reguli acopera produsele agricole si alimentare comercializate in cadrul in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente. Pentru prima data, vor fi interzise in UE pana la 16 practici comerciale neloiale impuse in mod unilateral de un partener…

- Un filmuleț a ajuns viral pe un site de socializare, protagonista fiind o mașina a poliției. Cetațeanul care a facut publica filmarea, era intrigat de faptul ca mașina gonea cu o viteza mare in localitate, pe cand lui i se aplica amenzi pentru depașirea limitei legale de viteza. Polițiștii se aflau…

- In orice thriller, scenariul cere ca, inaintea ultimei pagini in care cititorului obosit sa vada curgand atata sange pe pereti i se ofera satisfactia de a afla persoana vinovata, suspansul sa fie adus la cote maxime prin intersectarea scenariilor contradictorii devenite toate la fel de posibile, oricat…

- Celebra prezentatoare Oprah Winfrey (65 de ani) a slabit miraculos cu ajutorul unei diete. In doar 11 luni, ea a reușit sa scape de 41 de kilograme. Oprah Winfrey a vorbit despre dieta pe care a adoptat-o pentru a slabi 41 de kilograme. Ea a marturisit ca a inceput sa aiba trei mese pe zi si doua gustari.…

- Rezultatul obtinut prin modificarile aduse Legii Avocatul Poporului in ceea ce priveste pensia de serviciu este acela al unui regim juridic "confuz", contrar exigentelor de claritate si precizie care trebuie sa caracterizeze dispozitiile legale, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea…

- Pentru evitarea producerii incendiilor cauzate de acțiuni de ardere a vegetației uscate, a miriștilor, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba face apel la cetațeni sa respecte masurile specifice la efectuarea arderilor.…

- Cu toate ca, in Romania, speranța de viața a crescut in ultimii ani, varsta de pensionare a crescut și ea, ceea ce face ca pensia sa fie doar un vis pentru mulți. In Romania, speranta de viata este doar cu cativa ani mai mare decat varsta de pensionare. Desi ani la rand sindicatele au cerut cu insistenta…