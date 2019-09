5 probleme de sănătate cu care este probabil să te confrunți după 40 de ani Viața la 40 de ani poate fi foarte frumoasa! In sfarșit te poți bucura de multe avantaje financiare, ai mai multa incredere in tine și ești mai stabil pe plan emoțional și relațional. Totuși, un lucru este pe cale sa se schimbe: sanatatea ta. Din nefericire, majoritatea problemelor de sanatate serioase incep dupa varsta de 40 de ani. Vestea buna este ca, daca le anticipezi, le poți evita sau le poți amana cat mai mult apariția. Vrei sa știi ce te așteapta in viitor? Iata cele mai comune probleme de sanatate ce apar dupa 40 de ani: Probleme la vezica urinara Vezica urinara sufera schimbari pe masura… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Silviu Iosif, tanarul de 32 de ani, a murit la mare, in timp ce salva doi copii, a socat pe toata lumea. Toti cei care l-au cunoscut s-au declarat intristati si plini de durere la auzul vestilor teribile.

- Cantareața Anamaria Ferentz s-a numarat printre soțiile omului de afaceri Marcel Toader. Acesta a vorbit despre moartea acestuia. Anamaria Ferentz a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, unde a vorbit și despre dispariția fostului ei partener de viața Marcel Toader, cu care a fost casatorita pentru…

- Vestea care a luat prins surprindere showbizul romanesc. Dupa o casnicie care a durat trei ani și 9 ani de cand sunt impreuna, Whatsup și Simina au decis sa se desparta. What’s Up și Simina au format unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz și nimeni nu se gandea ca vor ajunge sa stea departe…

- Toate semnele de boala prezente la unul dintre pacientii testati au disparut, iar in cazul altor paisprezece bolnavi au fost observate indicii potrivit carora celulele canceroase au fost distruse. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Surrey a declarat ca acest virus poate "revolutiona…

- O tulpina a virusului responsabil de raceala poate infecta si distruge celulele cancerului vezicii urinare, sugereaza rezultatele unui studiu restrans efectuat in Marea Britanie, citate vineri de BBC. Toate semnele de boala prezente la unul dintre pacientii testati au disparut, iar in cazul altor paisprezece…

- Omul-Paianjen revine pe marele ecran, intr-o aventura grandioasa care nu-i da mari șanse de izbanda. „Spider-Man: Departe de casa” duce acțiunea la un nivel amețitor, dar iși face timp și pentru problemele juvenile ale supereroului adolescent. Regizat de Jon Watts, „Spider-Man: Departe de casa” continua…

- Devastata de durere, Teodora a ținut sa impartașeasca și cu prietenii sai virtuali drama prin care trece și care a marcat-o foarte mult, scrie spynews.ro. Citeste si INSULA IUBIRII 2019, prima noapte de amor: "Nu am mai trait in viata mea asa ceva, as face-o zi si noapte!" Recent, unul…

- Actrița de telenovele Edith Gonzalez s-a stins din viața la varsta de 54 de ani, la trei ani dupa ce a aflat ca sufera de cancer ovarian. A lasat in urma o fiica de 14 ani și un soț, care i-a fost aproape in ultimii ani de viața.