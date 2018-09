Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Bihor a transmis, luni, 24 septembrie, precizari legate de cazurile de infectie cu virusul West-Nile, aratand ca, pana in prezent, in judetul vecin, virusul a fost confirmat la 5 pacienti, dintre care unul a murit, iar un altul se afla internat in stare grava la sectia ATI…

- Inca un deces al unui cetatean roman infectat cu virusul West Nile. Cazul a fost confirmat de Directia de Sanatate Publica ... The post Un barbat infectat cu virusul West Nile a murit la un spital din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Al doilea caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat in județul Alba, la un barbat in varsta de 71 de ani, din comuna Farau. Acesta este internat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pe secția Anestezie și Terapie Intensiva. Direcția de Sanatate Publica Alba a primit confirmarea existenței…

- Al doilea caz de infecție cu virusul West Nile a fost confirmat in județul Alba, la un barbat in varsta de 71 de ani, din comuna Farau. Acesta este internat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia pe secția Anestezie și Terapie Intensiva. Direcția de Sanatate Publica Alba a primit confirmarea existenței…

- La inceputul lunii septembrie, Primaria Ovidiu a demarat o actiune de dezinsectie pe teritoriul orasului. Actiunea vine ca urmare a recomandarii Institutiei Prefectului Judetul Constanta, Departamentul Situatii de Urgenta, privind masurile de reducere a riscului epidemiologic de imbolnavire prin neuroinfectii…

- O femeie de 64 de ani din Alba Iulia este internata la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia in urma infecției cu virusul West Nile, cauzata de ințepatura de țanțar. Astfel, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a solicitat, inca odata, tuturor primariilor din județ…

- O femeie de 64 de ani din Alba Iulia este internata la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia in urma infecției cu virusul West Nile, cauzata de ințepatura de țanțar. Astfel, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a solicitat, inca odata, tuturor primariilor din județ…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani a anuntat, vineri, ca a inregistrat primul caz de infectie cu virusul West Nile, la un adult dintr-o localitate din judet. ‘Barbatul din mediul rural s-a prezentat la un spital din Iasi unde a fost confirmat cu acest diagnostic, avand evolutie favorabila.…